Adieu Dr. Taoufik Aloulou : Le corps médical tunisien vient de perdre l'un de ses valeureux membres

Par Dr Abdelaziz Messaoudi - Décédé aujourd’hui, jeudi 09 septembre au petit matin, des complications d'une longue et méchante maladie. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de le connaitre de près- et j'en fais partie-, Dr Taoufik Aloulou est un personnage attachant, de société agréable, bon vivant, loyal et surtout un homme de principes. Dès son entrée à l'université au début des années 70, il avait pris part aux débats animés qui agitaient le monde étudiant de l'époque et s'était activement impliqué dans les luttes pour la démocratie, la justice sociale et l'autonomie de l'UGET qui était alors sous l'emprise du parti destourien au pouvoir. Cela lui a valu l'incorporation arbitraire dans l'armée en 1973-74. Il a accompli son service militaire à Sousse. De retour à la faculté de médecine, il a adhéré au Parti Communiste Tunisien (P.C.T), tout comme la plupart de ses amis d'enfance dont je cite notamment la fratterie Ben Chaabane: Dr. Hela, Me Ahmed, feu Hichem ainsi que notre ami Faouzi Maaouia qui avaient pris part aux diverses batailles de la Société civile et dans le champ politique pour la démocratie, l'égalité homme-femme et la justice sociale.

En tant que chirurgien-pédiatre aux compétences bien reconnues, feu T. Aloulou a exercé son art au sein de l'hôpital d'enfants de Tunis avant d'opter pour l'exercice privé pendant le reste de son parcours professionnel qu'il a mené avec ferveur, abnégation et dans le strict respect de l'éthique médicale qui s'accordait parfaitement avec le sens de ses convictions politiques profondes auxquelles il est resté fidèle jusqu'à son dernier souffle. Il a pris part en effet, à tous les combats des forces démocratiques. La méchante maladie qui s'est emparée de son corps, il y a quelques années et dont la gravité et le dénouement fatal n'étaient pas un secret pour lui, ne l'ont nullement empêché de mener pleinement sa vie, chaque fois que cela lui était possible, défiant le mal avec un courage et une obstination qui forcent l'admiration. A ses enfants, à son épouse, à ses frères et à toute sa famille, à ses nombreux (ses)-x ami(e)s et à ses camarades, à ses consœurs, ses confrères, mes sincères condoléances les plus attristées.

Repose en paix cher camarade et ami, ton radieux souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires.

Dr Abdelaziz Messaoudi