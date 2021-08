Tunisie: Le terrorisme en toile de fond

Me Imen Gzara et ses coéquipiers ne pouvaient laisser filer une occasion en or : l’accès aux dossiers de centaines d’affaires liées au terrorisme et l’analyse de dizaines de milliers de documents insérés. Des preuves irréfutables et des détails accablants, patiemment recueillis telles des pépites iront consolider fortement le dossier de l’assassinat de Belaïd et Brahmi. Mais, d’autres données s’avèrent instructives pour comprendre l’écosystème dans son entier.

En toile de fond de cette nébuleuse salafiste, Me Gzara découvre en effet des indicateurs édifiants quant au terrorisme en Tunisie. Rien qu’en étudiant les affaires en justice, on peut en effet accéder à une mine d’informations. Sa décision est prise : pourquoi ne pas constituer un Centre tunisien de recherches et d’étude sur le terrorisme ? Le Ctret sera ainsi créé et une première étude a été publiée.

Après un premier chapitre consacré aux données générales des accusés dans des affaires de terrorisme (genre, gouvernorat d’origine, statut social, âge, niveau d’instruction, etc.), l’étude s’emploie à identifier les facteurs d’embrigadement avant de s’attaquer aux signes extérieurs de l’allégeance (formes, niveaux, nom de guerre, instruction terroriste), trafic d’armes, filières d’envoi aux zones de combat, etc.). Les deux derniers chapitres traitent successivement des organisations terroristes tunisiennes en Tunisie et à l’étranger et de l’allégeance à des organisations terroristes étrangères. Des statistiques illustrées par des graphiques permettent de visualiser les données.

Bien qu’elle date de 2016, cette excellente étude publiée par le Ctret avec le concours du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (Ftdes) constitue un ouvrage de référence. Son grand mérite est de couvrir les premières années du phénomène terroriste à son pic en Tunisie et qu’il puise ses données de dossiers judiciaires richement fournis.

Lire aussi:

• Assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi - Le procureur suspendu et déféré à la justice: Le crime d’État sera-t-il élucidé ?



• Me Imen Gzara: Le combat d’une femme irréductible, tant que la justice ne sera pas affranchie…



• Me Imen Gzara: L’avocate qui a fait vaciller le juge