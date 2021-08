Le président Biden réunira en décembre prochain le Sommet des dirigeants pour la démocratie: La Tunisie y sera-t-elle invitée?

Promesse de campagne tenue. Le président des États-Unis d’Amérique, Joe Biden a annoncé qu’il réunira les 8 et 9 décembre prochain « les dirigeants d'un groupe diversifié de démocraties du monde lors d'un sommet virtuel pour la démocratie, qui sera suivi, dans un an environ, d'un second sommet en personne. » C’est ce que rapporte la Maison Blanche mercredi.

La liste des pays qui seront n’a pas été révélée. La Tunisie aspire fortement à en faire partie.

Le sommet virtuel, ajoute la Maison Blanche « permettra de galvaniser les engagements et les initiatives autour de trois thèmes principaux : la défense contre l'autoritarisme, la lutte contre la corruption et la promotion du respect des droits de l'homme. Après une année de consultation, de coordination et d'action, le président Biden invitera ensuite les dirigeants du monde entier à se réunir une nouvelle fois pour présenter les progrès réalisés par rapport à leurs engagements. Les deux sommets rassembleront des chefs d'État, des représentants de la société civile, de la philanthropie et du secteur privé, et seront l'occasion pour les dirigeants du monde entier de s'écouter mutuellement et d'écouter leurs citoyens, de partager leurs réussites, d'encourager la collaboration internationale et de parler honnêtement des défis auxquels la démocratie est confrontée, afin de renforcer collectivement les fondements du renouveau démocratique. »

En préambule, la Maison Blanche indique : « Le président a déclaré que le défi de notre époque consiste à démontrer que les démocraties peuvent tenir leurs promesses en améliorant la vie de leurs propres citoyens et en s'attaquant aux plus grands problèmes auxquels le monde est confronté. Au cours des six premiers mois de son mandat, le président a revigoré la démocratie chez lui, en vaccinant 70 % de la population, en adoptant le plan de sauvetage américain et en faisant avancer la législation bipartisane visant à investir dans nos infrastructures et notre compétitivité. Il a également reconstruit nos alliances avec nos partenaires et alliés démocratiques, en ralliant le monde entier à la lutte contre les violations des droits de l'homme, à la résolution de la crise climatique et à la lutte contre la pandémie mondiale, notamment en faisant don de centaines de millions de doses de vaccin aux pays du monde entier. »