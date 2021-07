Covid : Les jeunes médecins et paramédicaux appelés sous le drapeau pour effectuer le service national

Dans une décision inédite, la Tunisie a décidé de mobiliser les médecins et les paramédicaux diplômés au cours des trois dernières années qui ont été appelés sous le drapeau, en renfort, pour effectuer leur service national au sein de l’armée tunisienne. Ils sont invités à prendre l’attache du plus proche centre régional d’incorporation et de mobilisation qui se chargera de leur inscription et leur affectation dans les différentes régions du pays. Un appel sous le drapeau sera lancé à cet effet. Cette mesure a été édictée lors d’une réunion tenue lundi en fin d’après-midi au palais de Carthage sous la présidence du chef de l’État, en présence du chef du gouvernement, des ministres concernés par la lutte contre le Covid et de hauts cadres sécuritaires et chefs militaires.

Au cours de cette même réunion, il a été décidé de renforcer l’action diplomatique en vue d’accélérer l’acquisition des vaccins, de répartir le territoire tunisien en districts groupant chacun deux gouvernorats et plus selon la propagation du virus au cours des derniers 14 jours et de créer des groupes de travail composés des forces militaires et sécuritaires ainsi que de cadres médicaux en vue d’intensifier la vaccination. Ces groupes sont placés sous un commandement commun supervisé par le directeur général de la Santé militaire.

Par ailleurs, des groupes de travail opérationnels seront mis en place dans les districts prioritaires, selon le taux de propagation du virus, afin de renforcer les opérations de vaccination. Le coup d’envoi de ces mesures sera donné à commencer du gouvernorat de Tataouine qui enregistre le taux les plus élevé d’infection.



Cette réunion a été précédée d’un entretien entre le président Kais Saïed, avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le premier du genre en tête-tête depuis plusieurs mois. Elle a porté, selon un communiqué de la présidence de la République, sur ''l’examen de la situation générale dans le pays, plus particulièrement la propagation de la pandémie sanitaire''.