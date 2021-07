Vaches et poules à louer : la nouvelle tendance collaborative, écologique et économique pour produire lait et œufs

Par Ridha Bergaoui - Il est tout à fait courant de louer un appartement ou une voiture. De nos jours et dans de nombreux pays, il est possible également de louer une vache laitière ou une poule pondeuse. Cette approche s’inscrit dans le cadre d’une tendance internationale vers une économie collaborative et de partage.

De nos jours au lieu de disposer du produit on cherche à disposer d’un service ce qui explique le développement des entreprises comme Uber, airBnB ou la colocation. Au lieu de s’encombrer d’objets qu’on utilise parfois très peu et dont on ne sait comment s’en débarrasser plus tard, on préfère louer ou acheter des objets en commun. C’est une pratique à la mode, économique, respectueuse de la nature avec peu de gaspillage et une utilisation efficace des ressources.

Louer les services des animaux est une pratique très ancienne

Les arboriculteurs ont toujours fait appel aux apiculteurs pour la pollinisation de leurs arbres fruitiers. Moyennant un prix déterminé, les apiculteurs louent leurs abeilles et les installent dans les vergers pour effectuer le précieux travail de pollinisation, faute de quoi la récolte de fruits sera bien maigre. Notons qu’en Tunisie, c’est l’inverse et c’est l’apiculteur qui loue le verger durant la période de floraison des arbres pour les faire butiner par ses abeilles.

Il est également courant, jusqu’ici, de louer des animaux pour le plaisir. On peut louer un cheval ou un dromadaire pour une petite randonnée. Il est possible également de louer des animaux pour le transport ou pour un travail agricole comme le labour…

On peut envisager enfin louer des géniteurs durant la période d’accouplement des animaux. Ainsi les leveurs qui ne possèdent pas de mâles reproducteurs peuvent louer pour quelques jours un bélier ou un taureau le temps de saillir les animaux. Cette pratique est intéressante surtout pour les petits éleveurs puisqu’elle leur évite de s’encombrer d’un géniteur, qui revient généralement très cher surtout s’il est sélectionné et possède des potentialités génétiques élevées, alors qu’ils ne l’utilisent que quelques jours de l’année. Cette pratique est répandue également chez les éleveurs amateurs de chiens de race qui louent les services d’un mâle de race pure pour obtenir de bons petits chiots.

Pourquoi la location des vaches laitières

Cette location se fait dans un double sens soit qu’un éleveur loue, d’une entreprise de gestion, des vaches pour produire du lait au lieu de les acheter soit qu’un particulier investisse dans l’achat d’une vache qui sera placée en location chez un éleveur.

S’agissant du premier cas, de gros éleveurs, des entreprises ou des associations élèvent des génisses pleines qu’ils louent à l’âge de deux ans (après saillie à 15 ou 16 mois), à des éleveurs laitiers. Ceux-ci, surtout s’ils démarrent ou s’ils veulent augmenter rapidement leurs effectifs de vaches laitières, peuvent louer quelques dizaines de génisses pleines prêtes à vêler, pour une plus ou moins longue période et payer un faible montant du loyer des vaches comparé au prix d’achat d’une génisse pleine qui est l’équivalent de prés de 7 ou 8 000 dt. Un contrat de location, signé entre les deux partenaires, précise les conditions relatives à la transaction y compris les soins aux animaux, les conditions de paiements, de reprises et le règlement des conflits. Le paiement de la location peut se faire en argent ou en nature en restituant au bailleur des jeunes femelles issues de l’élevage. Au terme de la location l’éleveur a le choix soit de renouveler son contrat soit de rendre les vaches au propriétaire. Le contrat prévoit également la souscription d’une assurance pour garantir le remboursement en cas de maladie ou de perte de l’animal.

A condition que le contrat de location soit bien élaboré, honnête et équitable, cette solution est très intéressante et présente pour l’éleveur de nombreux avantages aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la production du lait. L’éleveur peut ainsi augmenter rapidement son cheptel si le prix du lait est intéressant et se débarrasser facilement des animaux en location en cas d’une mauvaise conjoncture laitière. L’entreprise qui loue les vaches peut également assurer le suivi technique et sanitaire des animaux loués pour garantir une rentabilité satisfaisante des vaches mises en location.

La seconde possibilité c’est que des éleveurs peuvent permettre directement à des particulier d’acheter une ou plusieurs de leurs vaches qui resteront sur place. Le particulier paye à l’éleveur les frais d’entretien de la vache (alimentation, soins…) et bénéficie de la vente du lait produit. Il pourra également récupérer son lait soit pour de l’autoconsommation soit pour la revente aux voisins...

Cette pratique permet à un petit éleveur d’entretenir un effectif de vaches assez important, économiquement viable et de bien valoriser son travail et celui des membres de sa famille ainsi que les bâtiments et les équipements dont il dispose.

Pour le particulier, l’achat d’une vache chez l’éleveur est un investissement intéressant et rentable. En France investir dans l’achat des vaches est une excellente opportunité. Investissement très productif, l’achat et la location des vaches est plus rentable que le placement dans les actions en bourse.

C’est également une occasion pour le simple citoyen de maintenir un contact avec le milieu rural. C’est une bonne excuse pour la famille de se rendre de temps en temps à la campagne pour rendre visite à la vache et à l’éleveur, profiter des bienfaits de la campagne et passer une agréable journée dans la nature.

Des poules à louer

L’œuf est un aliment très utilisé en cuisine soit pour la consommation directe soit pour la confection de gâteaux, sauces et plats nécessitant des œufs. La poule est un animal de petite taille, calme et paisible qui ne provoque généralement pas de nuisances particulières. Par ailleurs c’est un animal omnivore qui valorise de nombreux aliments et résidus comme les déchets de cuisine et les restes des repas.

Pour les familles qui disposent d’un peu d’espace, il devient possible de louer 3 ou 4 poules pour d’une part réduire et valoriser les déchets ménagers et d’autre part disposer à très peu de frais d’œufs frais d’excellente qualité.

Une fois le contrat de location signé, le producteur amène le matériel nécessaire (mangeoire, abreuvoir, pondoir, un petit poulailler démontable si nécessaire) et les poules bien portantes et vaccinées. Il les installe chez le particulier qui pourra profiter de la ponte des œufs dans les délais les plus courts. A la fin du contrat, le particulier peut le renouveler ou ramener les poules à l’éleveur qui pourra les placer de nouveau chez un autre particulier.

Cette activité permet à l’éleveur un complément de salaire, elle est profitable pour les deux parties. Elle permet de réduire sensiblement les déchets organiques des ménages et les dépenses de ramassage des ordures. C’est pour cette raison que de nombreuses communes en France encouragent cet élevage et proposent aux foyers de leur donner gratuitement 2 ou 4 poules (selon la taille du ménage) pour les élever dans leur jardin et réduire ainsi le volume des déchets ménagers à ramasser.

Comme pour les vaches laitières, les poules peuvent rester chez l’éleveur moyennant pension et le particulier peut passer, s’il le désire, tous les jours récupérer des œufs frais. C’est, pour toute la famille une bonne occasion de profiter des bienfaits de la campagne.

A la fin du bail, les poules peuvent être achetées par le particulier ou rendues au propriétaire.

Adoption de pondeuses en fin de cycle de ponte

Dans les élevages industriels, la poule pondeuse est élevée durant uniquement une année de ponte. A la fin du cycle, la ponte chute sensiblement et garder des poules avec un faible taux de ponte n’est plus rentable pour l’éleveur. Celui-ci est obligé de réformer ses pondeuses en les envoyant à l’abattoir pour redémarrer avec un troupeau de jeunes poulettes plus productives et plus rentables. Certaines associations récupèrent ces pondeuses destinées à l’abattage et permettent à des particuliers, moyennant une petite somme d’argent et la signature d’une charte garantissant le bon traitement des animaux, de les élever et de bénéficier des œufs qu’ils vont continuer à pondre. Elles permettent ainsi de sauver ces poules de la mort et de leur donner une nouvelle vie certainement plus agréable chez les particuliers qui désirent les élever.

Sur Internet, de nombreuses plateformes existent de nos jours pour mettre en relation des personnes intéressés.

Ces modèles sont ils reproductibles en Tunisie ?

La location des vaches, bien organisée et réglementée, présente de nombreux avantages aussi bien pour l’éleveur que l’investisseur. En Tunisie où le secteur de l’élevage laitier passe par une crise récurrente, une telle idée peut entrainer pour le producteur une diminution des charges de production et une amélioration de la rentabilité de l’élevage. Il faut rappeler que la plus grande partie des éleveurs laitiers sont de petits éleveurs qui ont peu de moyens et qui ne peuvent avoir, pour diverses raisons, accès aux crédits bancaires. Louer des vaches au lieu de les acheter leur permet d’agrandir leur cheptel à peu de frais. Elle permet également de gérer d’une façon très souple l’effectif du troupeau en se débarrassant des vaches louées en période de crise et en augmentant les effectifs en cas de bonne conjoncture.

Pour les poules, encourager les habitants des villes à élever quelques poules dans leur jardin, présente de nombreux avantages essentiellement une réduction des déchets ménagers (surtout que les ordures ménagères en Tunisie comportent prés de 70% de matière organique et qu’on a un sérieux problème de décharges). L’entretien des poules permet d’offrir aux ménages, à très peu de frais, des œufs frais et de qualité. Ce ci n’est nullement négligeable en ces temps où le pouvoir d’achat du consommateur ne cesse de se dégrader et le prix des œufs ne cesse d’augmenter en raison de la hausse du prix des aliments du bétail. Pour les petits l’élevage des poules est une façon pédagogique de leur expliquer le cycle naturel des aliments de la production à la consommation.

Conclusion

Le développement de l’économie de partage offre de nombreux avantages sur les plans économique, social, environnemental, écologique… Bien structurer, organiser et réglementer le partage des biens, l’encourager et motiver les consommateurs est intéressant en cette période de crise économique, d’inflation et de détérioration du pouvoir d’achat.

Par ailleurs, le partage se fonde sur une relation de confiance entre deux partenaires. Il est nécessaire de renforcer et consolider cette relation de confiance par la bonne volonté mais également en offrant toutes les garanties juridiques et légales aux différents parties concernées.

En Tunisie, la location des vaches laitières et des poules pondeuses est à encourager et développer et permet de résoudre certains problèmes que posent les élevages intensifs classiques. Un effort de sensibilisation et d’information est nécessaire pour vulgariser et développer ces pratiques nouvelles. Cet effort doit être soutenu par un système de bonification et d’encouragement pour motiver les éleveurs.

Enfin l’économie collaborative et de partage offre de nombreuses possibilités de création d’emploi à nos jeunes diplômés à la recherche d’originalité, d’innovation et de rentabilité.

Ridha Bergaoui