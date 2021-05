Covid-19: Le chant de l’espoir et des retrouvailles (Vidéos)

Quel meilleur message anti-Covid que la promesse des retrouvailles et de la reprise de la vie, en un lendemain meilleur ? Au lieu d’alarmer, de faire peur et de verser dans l’angoisse et l’attiser, pour faire respecter le port du masque et les consignes sanitaires, un clip vidéo a préféré, à juste titre, prendre le contre-champ.

Des figures emblématiques de la chanson, du théâtre et des réseaux sociaux ont été en effet réunis dans un chant de réconfort, de rebond et d’espoir. Olfa Ben Romdhane, Asma Ben Ahmed, Bayrem Kilani et Anis Letaief ont prêté voix forte. Des paroles de Hammouda Fellah, mises en musique dans une composition originale par Bayrem Kilani, livrent un message qui interpelle et mobilise à la fois, en toute douceur.

Ils sont rejoints par Raouf Ben Amor, Dalila Meftahi, Jouda Najah, Najla Ben Abdallah, Nidhal Saadi, Sahri Bahri et Mohamed Bouglia. Tous sont proches du public tunisien, et sincères dans leurs expressions. Profondément acquis à la cause de la lutte contre le Covid, tous se sont portés volontaires, pour participer bénévolement, à ce projet.

L’axe central du chant est que vous nous êtes cher, très cher. Protégez-vous, protégez-nous, nous vivrons ensemble heureux. Le réconfort est ponctué : une épreuve qui sera surmontée. Son danger finira par s’estomper, nous retrouverons ceux qui nous sont chers et reprendrons nos bonnes habitudes. A condition ! Et c’est là qu’intervient de nouveau l’impératif des consignes sanitaires. Les valeurs sont égrenées : la patience, l’endurance, l’amour de l’autre, la solidarité. Le devoir est rappelé : vigilance, protection de soi et des siens. Le lendemain meilleur est annoncé : la joie de la reprise et des retrouvailles, le bonheur de serrer les mains et de serrer les siens entre ses bras...

Un spot vidéo vient en complément. Pour ponctuer chaque message clefs. Très épuré, il se concentre sur le visage et le message, de chaque chanteur, comédien et autres artistes. Chacun prononcera sa partition. Au bout du spot, c’est la phrase entière qui est ainsi dite.

Alternant risques et promesses, et mises en garde et espoir, le clip vidéo comme le spot propageant avec leurs paroles simples et leur musique raffinée, des ondes positives. Ils tranchent avec des discours homériques ou angoissants qui se sont partout avérés contre-productifs. Il faut reconnaître que le ministère de la Santé, l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, l’OMS, et l’UNICEF avec l’appui financier de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), et du Koweït, qui ont porté le projet, ont visé juste.

La production a bénéficié de jeunes talents confirmés. C’est ainsi que la direction musicale a été assurée par Sami Ben Saïd (pianiste, compositeur/arrangeur, directeur de la présente session des Journées musicales de Carthage). A la guitare, Hédi Fahem (lauréat et du Yamaha Award Guitarist 2019 / Lie Mc Comb 2020). Quant au Quatuor cadences, il était composé de Ala Bous lama (1er violon), Mohamed Bouslama (2ème violon, directeur de l’Orchestre symphonique de Tunis), Afif Bouslama (Alto) et Hosni Naghmouchi (Cello). Dans ses studios, Selim Saïed a déployé tout son art d’enregistrement, mixage et mastering. La réalisation a été assurée par Anouar Boukhris, avec Mohamed Ayed en tant que directeur photo.

Parolier et compositeur, artistes et comédiens, musiciens et cinéastes nous livrent ainsi un magnifique concentré de vigilance, mais aussi de réconfort et surtout d’espoir. Une autre manière de communiquer, de revenir sur des épreuves endeuillantes, avec mots qui pansent les plaies, font oublier les mauvais souvenirs, pour laisser poindre à l’horizon, la joie de vivre retrouvée. Un hymne à la vie.

كلمات الأنشودة



احمي روحك واحمينا

من هذا الفيروس خطير

ياحبيب العيلة ياغالي علينا

تعيش بين ناسك في خير



كان موش خايف على روحك

خاف علي يعزو عليك

عقلك هوا ايداوي جروحك

بلادك امانة بين يديك



شمعة تشعل وسط الظلمة

وغدوة يرجع كيف الحلمة

والفرحة في الخوف تنسيك

وترجع اللمّة

*

هاذي محنة وإن شاء الله لاباس

وتوفى هالغمّة علينا

غدوة ترجع تسلم عالناس

هكة عالحب تربينا



2/

ناس بيننا تعيش معانا

وأرواحهم أمانة فيديك

الصبر كبير كوفيد اللي جانا

بلادك ما تبرىإ لا بيك



من بعيد نراك

نبعد بحذاك

ياربّي والعمال عليك

انا نجمة تسبح في سماك

نفرح كي نكونا نحاميك



والشمعة تشعل وسط الظلمة

وغدوة يرجع كيف الحلمة

والفرحة في الخوف تنسيك

ترجع اللمّة

*

هاذي محنة وإن شاء الله لاباس

وتوفى هالغمّة علينا

غدوة ترجع تسلم عالناس

هكة عالحب تربينا