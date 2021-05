Béchir Ben Yahmed s’est éteint... son encre ne sèchera pas

Un mois seulement après avoir bouclé ses 93 ans, Béchir Ben Yahmed, le fondateur de Jeune Afrique est décédé à Paris. Hospitalisé deouis cinq semaine suite à une infection du Covid, il a rendu l'âme, tôt ce matin, lundi 3 mai 2021. En ce jour de la célébration de la liberté de la presse. Ses initiales, BBY, ont longtemps été une grande marque de presse. Son groupe média, structuré autour du mythique hebdomadaire, a régné sans partage pendant 60 ans sur le continent africain, ses dirigeants, ses élites et tous ceux qui s’intéressent au continent noir. Béchir a façonné une légende. La sienne, d’abord, celle d’un grand patron de presse. Et c’est de Jeune Afrique. BBY et JA ont exercé un magistère d’une rare autorité et puissance.

Avril...

Le mois d’avril a toujours marqué la vie de Béchir Ben Yahmed. C’est en effet le 2 avril 1928, qu’il était né. A Djerba. Son père, Si Amor, était dans le commerce et l’agriculture. Béchir était le benjamin d’une fratrie de quatre garçons (Sadok, Brahim et Othman) et d’une fille. Si l’aîné, Sadok, a choisi de faire des études en pharmacie, Béchir préfèrera HEC Paris. Début des années 1950, la vingtaine d’années à peine entamée, il était virevoltant au Quartier Latin, assidu au Café de Flore à Saint-Germain, comme chez son voisin Les Deux Magots, temples des intellectuels, artistes et militants politiques de tous pays. Avec Hassen Belkhodja, Ben Yahmed s’engagera au cœur de l’équipe rapprochée de Bourguiba. Une longue passion ponctuée de dépits, de retrouvailles et de séparations marquera à vie leur tumultueuse relation.

C’est aussi en un mois d’avril, en 1955, que Béchir Ben Yahmed, faisant alors partie de la délégation tunisienne conduisant les négociations avec la France pour l’indépendance de la Tunisie, qu’il fondera son journal, l’Action. Le titre est celui de Bourguiba lorsqu’il avait créée en 1934, le Néo-Destour. Béchir lui redonnera vie et le mettra au goût du dernier quart d’heure de la lutte.

Un an après, et toujours au cours d’un mois d’avril, en 1956, Bourguiba nommera Béchir Ben Yahmed, secrétaire d’Etat à l’Information. A 28 ans seulement. Il était le benjamin des membres du gouvernement. Bourguiba voulait en fait le faire propulser au sein de l’Assemblée constituante, mais il n’avait pas l’âge minimum de 30 ans requis.

Dans sa fougue militante, Béchir Ben Yahmed n’hésitera pas à dire non à Bourguiba. Il osera démissionner de ses fonctions en 1957. Une grande première, on ne démissionnait pas sous Bourguiba. Il fondera le 17 octobre 1960, l’hebdomadaire Afrique Action. Une première légende déjà. Qui prendra le titre de Jeune Afrique. Un sacre. En avril 1962, (encore avril), l’atmosphère devient étouffante pour Béchir. Sa décision est prise : il partira à Rome et y en installera en mai sa rédaction, avant de finir par implanter son quartier général à Paris, dès 1964. Pour ne plus quitter la capitale française. La légende prend alors forme.

A l'encre verte

Chaque matin jusqu’à son départ de la direction du journal en 2007, confiant les commandes à soin épouse Danielle et à leurs fils Amir et Marwane, Béchir arrivait tôt le matin au bureau. Souvent à pied. Plus tard, en vélo. Il ramenait avec lui une pile de journaux, de dossiers, et de documents. Sans perdre une minute, une fois installé au bureau, il découpe des articles, sélectionne des documents. De son stylo à l’encre verte, il donne ses instructions sur des pages de bloc-notes qu’il enverra à ses collaborateurs. De la rédaction, du service marketing, de la diffusion ou de l’édition. BBY y signalait des informations significatives, souvent peu-connues, des articles de fond, des reportages. Il indiquait des angles d’attaque pour traiter l’actualité, montrait une opportunité de publicité, d’abonnement, de vente, d’édition... Il donnait le là pour tout le groupe. Ces petits billets devenaient plus que des instructions, des ordres. Mais, aussi, source d’inspiration.

A l'encre verte des générations entière de journalistes, dirigieants ou simples lecteurs ont été biberonnées. Béchir nous quitte. Son encre ne sèchera pas.

Allah yerhamou

Taoufik Habaieb