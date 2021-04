Epson pilote une enquête sur les festivités post-covid

Une nouvelle étude européenne commandée par Epson, premier fabricant mondial de projecteurs, révèle que le secteur de l'événementiel connaîtra un fort rebond lorsque les mesures de confinement seront enfin levées. L'étude, qui a été conçue avec l'aide d'un psychologue de renom et d'un expert de l'impact des pandémies sur le comportement social, suggère que les Européens se retrouveront emportés par une vague de fête post-pandémie d'enthousiasme joyeux pour les événements organisés tels que les festivals, les concerts, les spectacles vivants et les attractions touristiques.

Le résultat le plus prometteur suggère que la demande de participation à des événements sera encore plus forte après la pandémie qu'elle ne l'était avant le début des restrictions. Une forte proportion (83%) prévoit d'assister au même nombre d'événements ou à un plus grand nombre d'événements une fois les restrictions levées et, parmi ceux qui prévoient d'assister à davantage d'événements, plus de la moitié (56%) ont déclaré qu'ils iraient à davantage d'événements parce que "la vie est courte" et qu'ils veulent "rattraper le temps perdu".

L'enquête menée auprès de 2 500 consommateurs européens (Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et Allemagne) a révélé que près de neuf personnes sur dix (89 %) ont déclaré que la participation à des événements organisés leur manquait et que plus de neuf personnes sur dix (92 %) se réjouissaient de participer à de nouveaux événements une fois les restrictions levées.

L'enquête a été conçue avec l'aide du professeur Steven Taylor, un psychologue qui a étudié l'impact des pandémies sur le comportement social humain.

"L'enquête indique que l'écrasante majorité des gens sont impatients de reprendre leur vie sociale d'avant la pandémie, ce qui inclut la participation à des événements expérientiels en direct", a commenté le professeur Steven Taylor.

L'analyse des résultats par le professeur Taylor suggère également que les gens ont peut-être sous-estimé leur empressement à assister à des événements en direct, et que le rebond sera encore plus important que prévu.

Menel Kridis, responsable à Epson Tunisie, ajoute : "Le secteur de l'événementiel doit se préparer à une hausse sans précédent de la demande une fois le verrouillage terminé. Il est probable que le rebond soit encore plus fort que ce que les gens pourraient imaginer.

"Le secteur de l'événementiel a beaucoup souffert du confinement, mais cette étude montre qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Nous pouvons nous attendre à une ambiance de fête sérieuse après la pandémie et les organisateurs d'événements et d'attractions vont maintenant se préparer à tirer le meilleur parti de l'augmentation de la demande."

Privation d'événements

L'étude révèle que de nombreuses personnes disent avoir passé le confinement à manquer des événements et à se souvenir de ceux auxquels elles avaient assisté auparavant. Plus de la moitié ont passé le confinement à partager des souvenirs d'événements passés avec leurs amis et leur famille, et 51 % ont admis avoir regardé des concerts et des événements en ligne ou à la télévision au lieu d'assister à des événements.

Croissance post-traumatique

L'étude révèle que la pandémie a incité les gens à apprécier davantage les petites choses et à accorder une plus grande valeur à ce qui leur a été refusé. Il en résulterait probablement une période de plus grande appréciation ou de "croissance post-traumatique" une fois les restrictions levées.

Dans l'ensemble, plus de la moitié (56 %) disent qu'ils " saisiront toutes les occasions de vivre pleinement leur vie ou de sortir et de s'amuser " une fois le confinement terminé.

À propos de l'étude

Epson a demandé à Arlington Research de mener une étude sur les adultes de plus de 18 ans qui ont assisté à un ou plusieurs événements technologiques au cours des 12 derniers mois. Une enquête en ligne a été menée auprès de 2 500 personnes dans cinq pays d'Europe : Royaume-Uni (500 répondants), France (500 répondants), Allemagne (500 répondants), Italie (500 répondants) et Espagne (500 répondants). Des quotas ont été appliqués afin que l'étude présente une répartition égale d'hommes et de femmes, ainsi qu'une répartition de l'âge et de la région par pays.