Document exclusif: Le réseau de Bourguiba

Qui étaient les principaux interlocuteurs que Bourguiba appelait fréquemment au téléphone en 1951 ? La liste de son annuaire téléphonique personnel est soigneusement conservée aux Archives nationales. Sur une grande feuille dactylographiée, alors que le tableur Excell n’existait pas encore, elle s’aligne sur trois colonnes : les noms, le numéro de téléphone et la localité. L’ensemble est établi en trois rangées.

Pas moins de 80 noms y figurent. Devinez qui est en tête ? Salah Ben Youssef, avec deux numéros d’appel, l’un celui de son cabinet d’avocat et, l’autre, de son domicile. La liste comprend des dirigeants du Néo-Destour et des organisations nationales, des avocats et de grandes figures : Béhi Ladgham (alors à la Chambre de commerce, avant qu’il ne parte pour New York), Ali Belhaouène, Hédi Nouira, Farhat Hached, Hédi Chaker, Sadok Mokaddem, Jallouli Farès (Lycée Alaouia), Ahmed Tlili, Ferjani Belhaj Ammar, l’Union des agriculteurs, Mohamed Mili (PTT), Haj Mohamed Ben Jomaa, M’hammed Sfar, Salah Ben Ayayche, Mohamed Salah Ennaifar, Me Abderrahmane Aloulou, Me Taher Lakhdhar, Me Abdennebi, Me Ahmed Monastiri, Bchira Ben Mrad... Figurent également dans cet annuaire, les numéros de journaux (Azzohra, Ennahdha, Assabah...).

La liste régionale couvre pratiquement l’ensemble du pays : Ahmed Ben Ayed (Sfax), Mustapha Ben Fadhl et Habib Soussi (Menzel Temime), Allala Haouat (Soliman),Hédi Reguig (Nabeul), Mohamed Karma (Le Kef), Mustapha Ouali (Bizerte), Habib Lahbib (Mateur), Jalloul Ben Cherifa (Sousse), Ammar Chouchane (Kalaa Kebira), Ajmi Slim et Salah Ataya (Moknine), Mhammed Sfar (Mahdia), Amor Hammami, Dr Abid et Chakroun (Kairouan), Salah Krichène (Kasserine), Rabah Ben Younès (Feriana), Salah Ben Trad (Thélepte), Abdelaziz Marouani (Makthar), Ali Zlaoui et Khemaies Bedda (Béja), Taher Debaya, Amor Ghannouchi et Ahmed Abdelkerim (Gabès), Ahmed Kammoun (Gafsa), Sghaier Elbéchir (Bir Lahfay), Béchir Grissiaa (Ben Guerdane), Chedli Maazoul (Djerba), Brahim Chafai (Deguech), Jedidi Bensadok (Tozeur)...

L’analyse de cet annuaire révèle trois aspects significatifs. Le premier, toute l’attention de Bourguiba à consigner soigneusement ses contacts utiles. Le deuxième, c’est l’étendue de son réseau. Quant au troisième, il est inhérent au caractère inné de communicateur que le ‘’Combattant suprême’’ n’a cessé de cultiver pour en faire une arme redoutable de son combat. Avant l’ère de l’internet, des mails et des réseaux sociaux, Habib Bourguiba s’appliquait à rester en contact direct avec ceux qui comptent pour l’accompagner dans sa lutte pour l’indépendance...



