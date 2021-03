Mahmoud Ben Romdhane succède à Abdelmajid Charfi à la tête de Beït al Hikma

L’économiste, ancien président de la section tunisienne d’Amnesty International et ancien ministre le Pr Mahmoud Ben Romdhane a été élu président de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beït al-Hikma). Il succède au Pr Abdelmajid Charfi, premier président élu en décembre 2015.

Le Pr Mahmoud Ben Romdhane était en lice avec le Pr Khaled Ghedira qu’il a devancé recueillant 34 voix, contre 25.

Le Pr Abdelmajid Charfi a marqué son mandat à la tête de Beït al-Hikma par une significative relance de ses activités, une grande ouverture sur l’extérieur et une cooptation plus large de nouveaux membres. Il a également favorisé la multiplication des manifestations académiques ainsi que la publication de nombreux ouvrages de références.

Son successeur, Mahmoud Ben Romdhane est une figure marquante de la gauche tunisienne (Al Massar) et militant des droits de l’homme, doublé d’un universitaire de renom, auteur de plus de 20 ouvrages de référence. Il a rejoint le mouvement Nidaa Tounès, fondé par Béji Caïd Essebsi et dirigé son pôle économique avec Afif Chelbi et Slim Chaker.

Au lendemain des élections législatives et présidentielles de 2014, M. Ben Romdhane a été nommé, en février 2015, ministre des Transports, dans le gouvernement de Habib Essid, puis en janvier 2016, ministre des Affaires sociales. En protrestation des dérives enregistrées lors du congrès de Sousse de Nidaa Tounès il a démissionné du parti ainsi que de ses fonctions de ministre. Habib Essid lui a refusé son départ du gouvernement.

Durant les années de braise, le Pr Ben Romdhane a été le président et fondateur de la section tunisienne d’Amnesty International, puis président mondial de cette ONG en toute première ligne de la lutte contre la dictature et la torture dans le monde.



Qui est Mahmoud Ben Romdhane

L’universitaire

Économiste de formation : Licence, Maîtrise et DESS à Paris

Doctorat et agrégation à Tunis (Lauréat)

Licence en sociologie.

L’empreinte de cette sensibilité apparaît dans son œuvre, dans la mesure où la sècheresse de la donnée économique pure se trouve toujours éclairée par une réalité humaine et sociale, vivante et si proche de nous.

A enseigné l’économie pendant 22 ans, aujourd’hui consultant.

Pr Ben Romdhane est un auteur fécond : il a été l’auteur ou le co-auteur d’une quinzaine d’ouvrage et de nombreux articles, en Français et en Anglais sur l’éducation, l’émigration, les politiques sociales, la démocratisation, le secteur public, l’Afrique, le Monde Arabe, le mouvement ouvrier, l’industrialisation.

Enfin, Pr Ben Romdhane n’a cessé depuis 30ans de donner son avis dans le cadre de consultation très diverses qui lui ont donné l’opportunité de connaître de très près les réalités économiques et sociales de nos régions, de nos entreprises et plus généralement de la société et de l’économie de la Tunisie (30 rapports).

Pr Mahmoud Ben Romdhane est un économiste qui se pare de toute la rigueur de la pensée économique, pour coller au plus près des réalités de la Tunisie.

Le militant

Membre du Secrétariat d’Ettajdid avec des convictions profondes et sincères qui ne l’empêchent pas d’être un esprit ouvert à la discussion et au débat.

Membre fondateur d’Amnesty en Tunisie, il n’a cessé de militer pour cette cause pour accéder à la charge de Président du Comité Exécutif International d’Amnesty International. Ces deux dimensions universitaire et politique, ont fait du Pr Mahmoud Ben Romdhane un des observateurs les plus attentifs des réalités économiques et sociales de la Tunisie et un analyste de l’histoire récente de notre pays, de tous les succès et toutes les vicissitudes qu’il a connu. Logique, rigoureux et sévère, les analyses de Ben Romdhane ne crée pas chez le lecteur un sentiment de découragement, elles l’incitent à prendre conscience des problèmes et de leur dimensions, et le stimulent à leur rechercher des solutions.