Qui est Haoua Acyl, Représentante de l'Organisation Internationale de la Francophonie pour l’Afrique du Nord

Mme Haoua Acyl, Représentante de l'Organisation Internationale de la Francophonie pour l’Afrique du Nord vient de remettre sa lettre d'introduction au ministre des Affaires étrangères de l'Emigration et des Résidents tunisiens à l'Etranger, Othman Jerandi.

Titulaire d’un diplôme de maîtrise en administration des affaires, avec une spécialisation en management, Madame Haoua Acyl apporte avec elle une expérience riche et diversifiée d’une vingtaine d’années, à la fois au Tchad et au Canada.

Haoua Acyl a été Ministre de l’avion civile et de la météorologie, de 2013 à 2017,après avoir occupé le poste de Directrice générale adjointe de l’Autorité de l’aviation civile du Tchad. Dans le cadre de ses fonctions ministérielles, elle a fortement contribué au développement et à la consolidation des liaison aériennes entre son pays, la sous-région et le reste du continent. Enjuin2020, elle a été nommée Présidente de Conseil d’administration de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC) de son pays.

Haoua Acyl dispose également d’une expérience professionnelle dans le secteur privé, où elle a occupé différentes fonctions à responsabilité croissante, dans un important groupe d’assurances à Montréal ainsi que dans plusieurs cabinets de conseils stratégiques. Sa formation et ses différentes expériences, tant dans les secteurs privé que public, permettent à Haoua Acyl de disposer de capacités managériales confirmées, d’une connaissance approfondie des relations internationales et de la diplomatie, notamment sur le continent africain et nord-américain, et d’une facilité reconnue en communication stratégique.

En plus du français, Haoua Acyl parle l’anglais et l’arabe.

La Tunisie et plus précisément l'ile de Djerba abritera les 20 et 21novembre prochain, le 18e Sommet de la Francophonie.