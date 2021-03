Tunisie: Khalil Amiri quitte Rached Ghannouchi

Sur la pointe des pieds, il prend ses distances du mouvement Ennahdha. Khalil Amiri, 50 ans, ancien secrétaire d’Etat à la Recherche scientifique pendant trois ans et demi (2016 -2020) auprès de Slim Khalbous, a toujours été discret. Ce professeur d’informatique à l’Imperial College London, passé par des fonds d’investissement et les départements R&DdeHP, IBM et le Crédit Suisse, faisait jusque-là partie des stars technologiques montantes du mouvement islamiste, non encartées officiellement, mais cooptées au sein des instances. Au lendemain des élections de 2019, il avait pris part activement, avec la délégation d’Ennahdha, aux concertations entre les partis devant former une nouvelle coalition pour gouverner ensemble et a été chargé d’un commun accord de synthétiser les différentes options et d’élaborer un pacte programmatique. Mission accomplie, mais dès l’apparition des divergences relatives au choix du futur chef de gouvernement (Habib Jemli, Ridha Ben Mosbah, etc.), Amiri s’est aperçu des antagonismes et a perdu ses illusions quant à une coalition solide déterminée à mettre en œuvre un programme de salut public. Son départ ne pouvait que s’imposer.

«Depuis près d’un an, je me suis retiré du monde politique, n’assumant plus aucune fonction ni dans l’appareil de l’Etat, ni dans le Mouvement, confie-t-il. Je m’y suis résolu par conviction, pour m’extraire de l’action partisane accablante, vers des horizons plus vastes, du travail indépendant et de ce que la formation, la recherche et l’innovation technologique offrent comme opportunité. J’ai rompu avec l’appareil actuel du parti, étant persuadé qu’il ne repose pas sur les prérequis nécessaires pour l’essor du pays et l’amélioration des conditions du peuple... Si j’envisage un jour de reprendre l’action politique, je le ferai au sein d’un nouveau parti attaché à la souveraineté et l’indépendance réelles, fondé sur des valeurs largement partagées... »