Transformation digitale au Rwanda: Que nous manque t-il pour faire la nôtre ?

Par Mohamed Derouiche - Résident au Rwanda depuis trois mois, je ne peux cacher ma surprise quant aux avancées réalisées par ce petit pays notamment en termes de digitalisation. Ce pays a vite compris que nulle évolution ne peut se faire sans un rôle crucial des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). D’ailleurs, un ministère dédié (Ministère des Technologies de l’Information et de la Communication aussi dit MINICT) est bien établi et est en charge de coordonner les politiques nationales de technologies de l'information, de communication et d'innovation afin de favoriser la croissance économique et réduire la pauvreté au pays. Pour assurer la vocation qui est la sienne, ce ministère travaille en étroite collaboration avec d’autres entités nationales comme la RURA (Rwanda Utilities Regulatory Authority), IPOSITA (National Post Office), RDB (Rwanda Development Board), et la RISA (Rwanda Information Society Authority).

Les faits saillants que j’ai pu remarquer à peine atterri dans ce pays propre, sécuritaire et d’une belle infrastructure routière peuvent se résumer dans les points suivants:

1) Un encouragement à l’investissement étranger et une facilité totale pour créer son entreprise au Rwanda

Toute personne souhaitant monter une affaire au pays n’a qu’à prendre contact avec la RDB mentionnée ci-haut. Les formalités sont simples, claires et transparentes. Si les documents nécessaires sont fournis, la création peut se faire en moins d’un jour. D’ailleurs, le Rwanda se classe constamment parmi les meilleures destinations en Afrique en termes de facilité pour monter des affaires. En effet, le rapport Doing Business 2020 publié par la Banque Mondiale, l’a classée 38ème sur 190 économies mondiales et était ainsi le pays le mieux classé d’Afrique et a même devancé des pays comme le Portugal ou la Pologne(1).

Quant aux Investissements Directs à l’Etranger, le rapport de la CNUCED 2020, a montré queles entrées de ces derniers au Rwanda sont passées de 382 millions USD en 2018 à 420 millions USD en 2019 et que le stock d'IDE était estimé à 2,6 milliards USD à la fin de 2019(2). Outre les secteurs des mines et de la construction, les investissements liés aux TIC comptent pour une grande part.

2) La digitalisation de l’administration publique

Ayant compris que les TIC représentent un service public à part entière et qu’elles font partie intégrante de l'infrastructure nationale, le gouvernement du Rwanda s'est engagé à construire une infrastructure Internet et de télécommunications mobiles de premier rang avec un réseau de fibre optique à l'échelle du pays et un réseau mobile 4G LTE désormais disponible dans 95% du territoire national.Par conséquent, les abonnés à Internet mobile ont atteintles 7 millions en 2019 soit 58,3% de la population ce qui a joué un rôle majeur dans le processus de digitalisation(3).

Par ailleurs, le gouvernement a lancé depuis 2014 un portail de services électroniques pour les citoyens dit « Irembo »afin de les aider à soumettre leurs demandes et les payer en ligne, réduisant ainsi l'écart entre eux et l'administration publique. Aujourd'hui, plus de 96 services sont à portée de main pour plus de neuf millions d'abonnés allant des services liés à l’état civil aux services de santé, notariat, éducation et autres, sans compter des milliers d'autres personnes qui peuvent accéder à ces services en ligne via les agents Irembo à travers le pays(3).

Sur un autre plan et toujours dans le cadre de la digitalisation de l’administration publique, il est à noter qu’au Rwanda, tous projets d’achats d’équipements ou tous appels d’offres publics se font exclusivement sur un portail d’achat électronique dédié appelé Umucyo (Rwanda On-Line E-Procurement System). De ce fait, toute personne souhaitant faire des affaires avec le gouvernement Rwandais sera appelée à utiliser ladite plateforme pour laquelle un certificat numérique doit être obtenu à l’avance et qui est délivré par RDB / RISA.

3) Une vision stratégique

Dans son plan stratégique 2018-2024 ayant comme slogan « vers une économie numérique », le MINICT a clairement défini les objectifs du secteur des TIC(4). Ces objectifs découlent du plan directeur Smart Rwanda visant à accélérer la transformation du Rwanda en une société fondée sur la connaissance et se résument ainsi:

• Le haut débit pour tous d'ici 2024.

• Transformation numérique du gouvernement d'ici 2024: Ce plan stipule que le gouvernement devrait être en mesure de servir les gens 24 heures sur 24. Avec un plan de digitalisation des transactions gouvernementales, il sera possible d’offrir des services gouvernementaux en permanence et de réaliser des interactions efficaces et efficientes de gouvernement à entreprises, de gouvernement à citoyens et de gouvernement à gouvernement.

• Alphabétisation numérique pour tous: toujours selon ce plan, le Rwanda est déterminé à devenir une économie basée sur la connaissance. Tout citoyen, quel que soit sonstatut socio-économique et politique, doit donc être alphabétisé numériquement afin de s’y adapter et contribuer à la société.

Autant je suis heureux de témoigner de ces avancées considérables qu’a connues ce petit pays dont la superficie ne dépasse pas 1/6 de la superficie de la Tunisie et dont le nombre d’habitants est plus ou moins égal au nôtre, autant je ressens une amertume quand je je constate notre incapacité à faire de même et à progresser avec notre administration publique. Devant cette frustration, je ne peux que me poser des questions : à quand notre digitalisation ? et que nous manque-t-il pour s’inscrire dans le monde moderne

Mohamed Derouiche

Professionnel en hôtellerie, tunisien résidentau Rwanda

Informations pratiques

• Site de la RDB : https://rdb.rw/

• Site Irembo : https://irembo.gov.rw/home/citizen/all_services

• Portail E-procurement Umucyo : https://umucyo.gov.rw/

• Site RISA : https://www.risa.rw/