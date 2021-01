Banque centrale de Tunisie: Avance exceptionnelle au profit du Trésor

Face au creusement sans précédent du déficit budgétaire suscité, d’une part, par l’explosion des dépenses (salaires, dépenses sanitaires, etc.) et, d’autre part, par le repli des ressources, notamment fiscales et de financement (ressources extérieures et intérieures), le bouclage du budget 2020 (loi de finances rectificative) aurait été quasiment impossible n’eût été l’octroi par la Banque centrale d’une avance exceptionnelle et non récurrente autorisée par l’ARP.

L’avance exceptionnelle liée à la crise sanitaire du Covid-19 qui a été octroyée au Trésor est une opération inédite effectuée par la BCT sur le plan réglementaire et opérationnel. S’élevant à un montant de 2.810 MDT et destiné à combler une partie du déficit budgétaire, ce complément de ressources permettra au Trésor de faire face à certaines dépenses prévues dans le cadre de la loi de finances rectificative 2020, dont notamment l’apurement des arriérés de créances détenues par certaines banques sur les organismes et entreprises publics.

La BCT savait pertinemment que les décaissements que compte effectuer le Trésor au profit de ces banques vont contribuer à réduire sensiblement leurs besoins en liquidité et, par conséquent, leur recours au refinancement auprès de la BCT et que cette création monétaire est de nature à accroître la capacité des banques à octroyer des crédits, ce qui est de nature à stimuler la demande de consommation et d’exposer l’économie, en l’absence de mesures préventives, à une inflation d’origine monétaire.

Ainsi, et afin de limiter la portée de cette opération sur la stabilité des prix, la BCT, qui a consacré le taux d’intérêt comme instrument privilégié de sa politique monétaire, demeurerait vigilante sur les perspectives à court et à moyen terme de l’inflation et n’hésiterait pas à user de tous les instruments à sa disposition pour contrer toute pression inflationniste qui pourrait constituer une menace à la stabilité des prix.

