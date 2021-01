Tunisie - Covid-19 : Du bon usage du virus

Par Slaheddine Dchicha - La plupart d’entre nous, lorsque nous étions enfants, avions développé des maladies que l’on pourrait qualifier de « diplomatiques ». Elles se déclaraient miraculeusement la veille ou le jour même d’événements redoutés. Une interrogation ou un examen prévus , un devoir non accompli, une matière ou un enseignant détestés… engendre une peur… Et l’enfant sous l’emprise de cette peur tombe réellement malade : il voit sa température monter, éprouve des maux de tête et/ou de ventre et se trouve soumis à des vomissements ou à des diarrhées… La peur engendre le mal physique, la psyché ordonne au soma qui obéit.

Cet état, résumé et schématisé à l’outrance, est l’état de la Tunisie ou du moins de son gouvernement qui, à deux jours d’une date importante voire la plus importante de son histoire récente, le 14 Janvier, paniqué, vient de décréter le confinement de l’ensemble du Pays pendant quatre jours, du 14 au 17 janvier ! Autrement dit le 14 janvier, la date anniversaire du départ de Ben Ali « passe à l’as. » alors que cette année, elle encore plus symbolique que les années passées . En effet, Il s’agit de célébrer une décennie, deux lustres ! et dans un contexte explosif. De bilan et de triple crise économique, sanitaire et politique !

La veille de cette célébration, les pouvoirs publics redoutant on ne sait trop quoi, saisis d’une peur subite, se sont souvenusde la Covid 19 et viennent de décréter une confinement de quatre jours ! Vous avez bien entendu : « quatre jours »… et il y a fort à parier que le cinquième jour, le pays s’ouvrira, comme l’enfant qui git en chacun de nous et qui se souvient d’avoir été rétabli le lendemain de l’épreuve redoutée et parfois même en fin de journée … une fois le danger passé. Mais quel est en l’occurrence danger ? La Covid 19 ou le 14 janvier…

