Gordon Gray : Réflexions sur le 10e anniversaire du Printemps arabe par un diplomate de carrière qui y était

Mohammed Bouazizi s'est immolé par le feu il y a 10 ans, le 17 décembre 2010. Son suicide a mis un visage humain sur la frustration et l'aliénation du peuple tunisien. Il a entraîné une vague de manifestations de plus en plus importante et a forcé Zine El Abidine Ben Ali, un homme fort de longue date, à fuir en Arabie Saoudite exactement quatre semaines plus tard. Le succès du peuple tunisien à mettre fin au règne de Ben Ali, qui a duré 23 ans, a inspiré un déferlement de demandes pour des gouvernements plus représentatifs dans tout le Moyen-Orient et au-delà. Le slogan scandé pendant les manifestations tunisiennes ("Le peuple exige la chute du régime !") a été adopté par les manifestants de la place Tahrir à Wall Street.

Beaucoup d'entre nous, qui travaillaient à l'ambassade américaine à Tunis à l'époque, avaient des années d'expérience en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et pourtant nous nous souvenons du début du printemps arabe et de la transition de la Tunisie vers la démocratie comme d'un moment fort de notre carrière. Le témoignage de l'histoire est la raison pour laquelle nous avons rejoint le service extérieur en premier lieu. Avoir constamment l'occasion d'apprendre et de s'adapter était une autre raison ; et servir en Tunisie au début du Printemps arabe était immensément éducatif. J'ai tiré une douzaine de leçons importantes de cette expérience.

1. Il ne s'agit pas de vous

La Tunisie était un lieu de travail étrange avant sa révolution. Elle avait un placage amical (une description clichée était "la Syrie avec un sourire"), mais Ben Ali et ses forces de sécurité dirigeaient d'une main de fer. Il serait exagéré d'assimiler le ministère tunisien de l'intérieur à la Stasi d'Allemagne de l'Est, mais les Tunisiens se méfiaient, à juste titre, des relations avec les étrangers, et surtout avec les diplomates. L'autocensure était la norme. Néanmoins, au début de ma visite, j'ai été surpris de constater que tous les invités, sauf un, ne s'étaient pas présentés à un déjeuner que j'avais organisé lors d'une visite à Sfax, la deuxième ville de Tunisie. Après la révolution, un membre du parlement qui avait été invité au déjeuner s'est excusé auprès de moi. Visiblement gêné, il m'a expliqué que le gouverneur de Sfax avait appelé les invités le matin du déjeuner pour les mettre en garde contre toute participation ; la seule personne qu'il n'a pas pu joindre était le seul participant.

Les diplomates devraient toujours se souvenir de ce que Michael Corleone a dit à son frère : "Ce n'est pas personnel, Sonny. C'est strictement professionnel". Le gouverneur de Sfax était un fidèle de Ben Ali - c'est pour cela qu'il avait ce poste - et son but n'était pas de m'offenser ou d'offenser l'ambassade américaine. Il voulait juste rester dans les bonnes grâces de son patron toujours méfiant. L'adage va dans les deux sens, bien sûr ; les gens qui cherchent à s'attirer les faveurs de leur patron peuvent être plus intéressés par un entretien accéléré pour l'obtention d'un visa ou une invitation à la réception de la fête de l'indépendance que par votre personnalité pétillante.

2. Concentrez-vous sur la société civile

On ne peut pas surestimer l'importance de s'adresser à la société civile, ce qui m'a conduit à Sfax en premier lieu. Les ambassadeurs William Hudson et Robert Godec, mes deux prédécesseurs immédiats en Tunisie, ont non seulement établi un dialogue avec des personnalités de l'opposition, mais ont également soutenu leurs efforts. Notre responsable des droits de l'homme était généralement le seul étranger à observer les simulacres de procès des militants tunisiens des droits de l'homme. Il a été le seul diplomate à tenter d'assister à la célébration de l'anniversaire de la Ligue tunisienne des droits de l'homme (connue sous le sigle français LTDH), la plus ancienne organisation de ce type dans le monde arabe. Des policiers en civil l'ont empêché d'entrer. Ils n'ont cependant pas pu empêcher la diffusion de la nouvelle selon laquelle les États-Unis défendaient les droits de l'homme tunisiens. Cinq ans plus tard, la LTDH était l'une des organisations de la société civile du "quatuor de dialogue national tunisien" qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son leadership dans la sortie de l'impasse politique des premières années de la transition du pays.

Les opérateurs politiques les plus avisés à l'intérieur du Beltway entretiennent de bonnes relations avec les deux parties, sachant que les personnes qui ne sont pas au pouvoir un jour peuvent se relever un autre jour. La diplomatie n'est pas différente. Les personnalités de l'opposition dont Jeffrey Feltman s'est lié d'amitié lorsqu'il a servi en Tunisie de 1998 à 2000 étaient des ministres lorsqu'il est revenu en Tunisie en tant que secrétaire adjoint aux affaires du Proche-Orient dix jours après la fuite de Ben Ali. L'ancien homme d'État pro-démocratie que j'avais invité à déjeuner avant que Ben Ali ne quitte la Tunisie est devenu le numéro deux du ministère des affaires étrangères au moment où le déjeuner a eu lieu quelques jours plus tard.

3. Le silence peut être d'or: Ce que vous ne dites pas est tout aussi important que ce que vous dites

Lorsque l'élection truquée d'octobre 2009 est arrivée à sa conclusion inévitable et que Ben Ali a été déclaré président avec "seulement" 89 % des voix, notre ambassade a recommandé à Washington que le président Barack Obama s'abstienne d'envoyer le message de félicitations habituel. Nous savions que, même si ce message avait été très nuancé, la presse contrôlée par le régime l'aurait fait passer en première page de tous les journaux avec des photos des deux dirigeants et des titres suggérant qu'Obama soutenait Ben Ali. Notre recommandation a été reçue sans pratiquement aucune résistance bureaucratique, et aucun message n'a été envoyé.

Bien qu'il s'agisse d'un geste apparemment mineur - un geste qu'un régime plus confiant aurait ignoré- il a apparemment rendu furieux le Palais, qui a blâmé son malheureux ambassadeur à Washington et l'a rappelé. D'autre part, alors que Ben Ali a reçu des félicitations de nombreux autres pays (y compris un appel téléphonique chaleureux du président français), la société civile tunisienne a remarqué l'absence de tout message des États-Unis et l'a interprétée à juste titre comme un signe de soutien et d'encouragement pour eux.

4. Attendez-vous à l'inattendu

La devise des scouts, "Soyez prêts", est un bon conseil pour les diplomates comme pour les scouts. Lorsque je suis arrivé en Tunisie en septembre 2009, je ne m'attendais pas à ce que Ben Ali cède à la pression populaire écrasante et quitte le pays à peine 16 mois plus tard. Deux camarades de classe de mon séminaire d'ambassadeur pourraient bien ressentir la même chose lorsqu'ils se remémoreront leurs propres expériences, l'un lors du tremblement de terre dévastateur en Haïti en janvier 2010 et l'autre lors de la "triple catastrophe" au Japon en mars 2011. Les événements peuvent toujours prendre une tournure inattendue, et en tant que diplomates, nous devons nous adapter rapidement et efficacement.

5. Recherchez le plus grand nombre possible de perspectives différentes

L'ambassadeur de Roumanie à Tunis m'a dit avec confiance, peu après que les troubles ont commencé à se répandre, que Ben Ali était "grillé". Il avait été témoin de la chute de Nicolae Ceausescu et de sa femme 21 ans auparavant et avait vu l'inscription sur le mur pour Ben Ali et Leila Trabelsi, sa femme largement décriée. (Leur fuite en Arabie Saoudite les a sauvés de la fin violente de Ceausescu.) Dans un autre exemple, un officier de première ligne de l'ambassade était un expert en programmes d'assistance et a avancé de manière créative des propositions sensées pour le soutien américain à la Tunisie post-Ben Ali. Le fait de trouver des perspectives différentes peut offrir des perspectives inattendues et une inventivité sur la façon d'aborder les événements à venir.

6. Faites de la sécurité votre priorité absolue

Les pertes de vies humaines pendant la révolution tunisienne ont été terribles et évitables, mais leur nombre n'a pas approché celui des morts après la fuite de Ceausescu de Bucarest en décembre 1989, et il est beaucoup moins horrible que le nombre de morts qui s'accumulent en Syrie à ce jour. De plus, les manifestations en Tunisie n'avaient pas de connotations anti-américaines (en effet, les manifestants scandaient "Oui, nous le pouvons" et brandissaient des pancartes indiquant "Game Over"), et l'ambassade américaine n'était pas une cible dans la période précédant la chute de Ben Ali. La sécurité était néanmoins notre principale préoccupation. Nous devions trouver un équilibre entre les réalités de la situation (c'est-à-dire le manque d'animosité à l'égard des États-Unis en tant que nation ou des Américains individuellement) et la sensibilité aux incertitudes de la situation et aux différentes expériences et attentes de notre personnel.

Trop d'entre nous avaient perdu des collègues lors de précédentes missions, aussi avons-nous pris la sécurité au sérieux bien avant décembre 2010. Nos agents de sécurité régionaux avaient fait preuve de diligence pour programmer régulièrement des exercices, et nous avons veillé à ce que tout le monde y participe. L'Institut du service extérieur a mené pour nous un exercice de gestion de crise le mois précédant le début des manifestations, ce qui nous a non seulement permis de diagnostiquer et de remédier à d'éventuels problèmes de communication, mais a également contribué à renforcer la cohésion au sein du Comité d'action d'urgence.

Alors que les manifestations s'intensifiaient, nous avons tenu les hauts responsables de la sécurité à Washington pleinement informés ; ils ont, à leur tour, proposé des solutions créatives pour répondre à nos besoins de sécurité et n'ont pas réagi de manière excessive en ordonnant le départ du personnel de l'ambassade, ce qui s'est avéré inutile. Nous avons organisé des réunions publiques avec le personnel de l'ambassade (en mettant l'accent sur les préoccupations de nos collègues tunisiens) et avec la communauté américaine. Nous avons accordé une attention particulière à l'école internationale, que fréquentaient tant de personnes dépendantes de l'ambassade, et nous avons eu la chance que notre attaché de défense soit un membre actif et respecté du conseil d'administration de l'école.

7. Anticiper les besoins de Washington

Comprendre Washington est essentiel pour gérer son tristement célèbre tournevis de 4 000 miles. La crédibilité ne peut se gagner qu'avec le temps, mais la nature frustrante du régime de Ben Ali fait obstacle au clientélisme. Grâce à la grande expérience de notre chef de mission adjoint au septième étage du Département d'État et à son sens inné du rythme des opérations, nous avons réussi à nourrir l'appétit apparemment incessant de Washington pour l'information en nous adaptant à son rythme de combat.

Proposer des solutions créatives est la contribution la plus importante d'une ambassade en période de bouleversements. Seulement 11 jours après le départ de Ben Ali, des manifestations de grande envergure contre le régime de Moubarak ont commencé sur la place Tahrir au Caire, suivies peu après par des manifestations similaires en Libye, en Syrie, au Yémen, à Bahreïn et ailleurs. La bande passante à Washington a été testée, mais les recommandations politiques de notre ambassade ont été accueillies avec intérêt plutôt que rejetées comme "non inventées ici". Nous avons fourni à Washington des mesures relativement peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre qu'il pourrait prendre pour signaler le soutien dans un câble que nous avons envoyé en février 2011, un message que nous avons appelé au sein de l'ambassade le câble "à fruits bas".

8. Voyez grand

En même temps, nous n'avons pas seulement visé le simple ou le double. L'une de nos recommandations les plus ambitieuses était de rendre la Tunisie éligible au programme de seuil de la Millennium Challenge Corporation. Bien que notre recommandation ait suscité un scepticisme initial, la Maison Blanche a annoncé l'éligibilité de la Tunisie au programme moins de sept mois plus tard, lorsque le Président Obama a accueilli dans le Bureau ovale le Premier ministre intérimaire Beji Caïd Essebsi (qui avait refait surface sur la scène politique après des décennies d'ostracisme). Trois ans plus tard, le MCC a annoncé qu'il avait sélectionné la Tunisie pour un pacte (c'est-à-dire une subvention de cinq ans).

9. Encouragez les visites, puis tirez-en profit

Les visites de dignitaires étrangers suscitent la nécessité d'identifier les "résultats attendus" et, le plus souvent, obligent Washington à prendre des décisions concrètes plutôt que d'étendre les débats à une autre réunion inter-agences. Plusieurs programmes - et pas seulement le MCC - ont progressé à la suite de la visite de Caïd Essebsi. De même, les visiteurs de Washington offrent aux ambassades la rare occasion de présenter directement leurs arguments. En février 2012, lors d'une visite de la secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, nous avons souligné notre recommandation au gouvernement américain de fournir 100 millions de dollars en soutien budgétaire d'urgence au nouveau gouvernement tunisien. Elle a accepté, et dès qu'elle a embarqué dans son avion pour sa prochaine destination, elle a appelé le ministère pour que cela se réalise. Nous avons également obtenu son soutien et, séparément, celui de sénateurs en visite pour entamer des négociations sur un accord de libre-échange. Bien que ces négociations n'aient pas encore commencé, elles bénéficient d'un large soutien bipartite au Sénat.

L'engagement avec Washington était généralement une bonne idée, mais nous devions être attentifs aux cas où son enthousiasme l'emportait sur son jugement. Un bureau a poussé l'idée de créer une plateforme en ligne mettant en contact de jeunes militants tunisiens avec des parlementaires polonais vieillissants pour discuter de la transition politique. Nous ne savions pas combien de parlementaires polonais parlaient couramment l'arabe ou le français, mais nous avons pensé que nous avions de bonnes raisons d'estimer que peu de Tunisiens parlaient polonais. Nous avons également été inondés par un flux apparemment constant de touristes diplomatiques, des fonctionnaires qui voulaient venir voir les conséquences de la révolution de première main, sans aucun objectif clair (ou déclaré). Nous sommes parvenus à empêcher certaines visites moins qu'essentielles en demandant simplement quel était l'objectif.

10. Cherchez des multiplicateurs de force

Les partenaires extérieurs ont souvent augmenté les ressources de l'ambassade, et nous les avons accueillis favorablement. Si l'on peut raisonnablement se demander si l'armée est l'entité appropriée au sein du gouvernement américain pour lancer des projets de développement, nous avons capitalisé sur le financement du Commandement américain pour l'Afrique pour des projets d'aide humanitaire en Tunisie. L'idée était bonne : viser des projets à petit budget (500 000 dollars était le plafond) et à fort impact dans tout le pays. Nous avons pu soutenir des organisations non gouvernementales (ONG) tunisiennes qui ont favorisé l'emploi des femmes en milieu rural, éduqué des enfants autistes et lutté contre la toxicomanie. Outre les avantages évidents pour le peuple tunisien, ces programmes ont démontré les mesures concrètes prises par les États-Unis pour soutenir la transition de la Tunisie.

Les événements peuvent toujours prendre une tournure inattendue, et en tant que diplomates, nous devons nous adapter rapidement et efficacement.

Les cérémonies d'inauguration ne sont peut-être pas l'idée de diplomatie publique la plus originale ou la plus passionnante, mais elles ont contribué à faire passer notre message selon lequel les États-Unis soutiennent le peuple tunisien - où qu'il vive - et sa transition vers un système politique et économique plus ouvert. Tout le soutien américain n'était pas traditionnel : l'un de mes projets préférés a été le brainstorming d'un dépendant de l'ambassade qui aimait faire du skateboard. La section des affaires publiques a identifié le financement de la diplomatie sportive, qui a amené des skateurs à animer des ateliers dans plusieurs villes, notamment à Sidi Bouzid, où les manifestations du Printemps arabe ont commencé après l'auto-immolation de Bouazizi.

Après la révolution, les ONG américaines et internationales sont devenues d'excellents partenaires et ont maintenu le cap pendant la transition et au-delà. Le National Democratic Institute et l'International Republican Institute (tous deux anathème pour le régime de Ben Ali) étaient sur le terrain quelques jours après l'effondrement de celui-ci. Les ONG humanitaires (et, séparément, l'équipe d'intervention en cas de catastrophe de l'Agence américaine pour le développement international) ont apporté une expertise indispensable à la frontière sud de la Tunisie lorsque des travailleurs de pays tiers ont fui la guerre civile qui couvait en Libye.

11. N'oubliez pas de vous amuser

L'un des jours les plus mémorables de ma carrière diplomatique a été le 23 octobre 2011, lorsque la Tunisie a tenu ses premières élections véritablement libres et équitables. La Tunisie avait une foule d'observateurs électoraux, de notre ambassade, qui a mis en place un programme d'observation solide, aux ONG américaines et occidentales, à la société civile tunisienne. Par conséquent, ma participation n'a pas été nécessaire. Mais je me serais battu plus tard si je n'étais pas allé dans les bureaux de vote ce jour-là et si je n'avais pas vu les longues files de Tunisiens qui attendaient patiemment sous le soleil d'automne de pouvoir voter pour la première fois de manière significative. Certains portaient des drapeaux et d'autres ont amené leurs enfants pour marquer cet événement historique. C'est dans des moments comme celui-ci que nous rejoignons le Service extérieur : pour observer l'histoire en marche et, peut-être, pour aider à la pousser dans la bonne direction.

12. Enfin, n'oubliez jamais que la diplomatie est une affaire de personnes et non de concepts abstraits

Peu après que Ben Ali ait fui le pays, un membre éminent de la société civile qui a été appelé à rejoindre le gouvernement d'unité nationale m'a expliqué la cause profonde de la révolution : "La pauvreté et le chômage existent partout ; cela s'est produit à cause d'une perte de dignité et d'un manque de dialogue". Ces deux facteurs - perte de dignité et manque de dialogue - ont directement conduit à la vague de protestations et de manifestations qui a balayé l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient en 2011, et qui se poursuit à ce jour dans certains pays de la région. Ils contribuent également à expliquer les manifestations généralisées aux États-Unis contre le racisme systémique après l'assassinat de George Floyd. Que ce soit dans notre pays ou à l'étranger, l'histoire récente nous apprend que nous ignorons l'importance de la dignité humaine et d'un dialogue honnête à nos propres risques et périls.

G.G.

Version originale publiée dans The Foreign Service Journal

https://afsa.org/what-tunisian-revolution-taught-me

Traduction en français non-officielle

Gordon Gray est le directeur général du Center for American Progress. Il était un agent du service extérieur de carrière qui a servi comme ambassadeur des États-Unis en Tunisie au début du printemps arabe et comme sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires du Proche-Orient.