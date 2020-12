Et Bourguiba aura son Pavillon à Paris : Tout sur la nouvelle résidence universitaire

L’emblématique Maison de Tunisie au 45 A, avenue Jourdain, dans le 14ème arrondissement de Paris est à l’honneur. Que de générations de médecins, ingénieurs, universitaires et futurs hommes politiques sont passés par là pour y avoir habité ou y avoir milité. Elle s’enrichit d’un nouveau pavillon, de 198 chambres individuelles, d’un auditorium de 250 places ouvert au public, d’une salle de lecture et un d’un salon de thé ouvert sur le parc, s’étendant sur plus de 5 846 m2 pour un cout de 16.6 M€ HT. Il immortalisera le combattant suprême en portant l’appellation : Pavillon Bourguiba. Son disciple, le Président Béji Caïd Essebsi lancera le projet, le portant en personne. Quatre ministres de l'enseignement supérieur, trois ambassadeurs, Imed Friche puis Taher Battikh le feront aboutir. Hichem Mechichi l'a inauguré dimanche.

Ce dimanche 13 décembre 2020, la Tunisie et la Cité internationale inaugureront ce pavillon deuxième maison de la Tunisie qui permet de doubler l’offre de logements pour les étudiants et les chercheurs tunisiens, la France étant leur première destination. Ce projet est le fruit de la volonté unanime de la Tunisie et de la France, qui, déjà fortement liées par l’histoire et par les relations humaines, souhaitent amplifier le développement de leur coopération universitaire, scientifique et culturelle.

La cérémonie aura lieu en présence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi,, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Ben Aouda Sioud, son homologue française, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et de l’ambassadeur Mohamed Karim Jamoussi.

Financé grâce à une dotation de l’Etat tunisien, des fonds propres de la Fondation de la Maison de la Tunisie et un emprunt, le pavillon Habib Bourguiba a été construit sur un terrain mis à disposition par la Chancellerie des universités de Paris, et a été livré en août 2020 et accueille des étudiants et chercheurs depuis septembre. Sa conception a été réalisée par le groupement « Explorations Architecture / Lamine Ben Hibet / Galerie Itinerrance / OTE / Otelio ». L’assistance à la maitrise d’ouvrage a été confiée à OSKAPROD (Mandataire), MENIGHETTI (Programmation), GDéco (économie) et QUADRIM Conseils (mise en exploitation).

Le bâtiment s’élève sur 7 niveaux d’étage comprenant 198 logements. Afin de contribuer au rayonnement de la culturel, artistique, universitaire et scientifique de la Tunisie en France, il a été conçu autour de deux usages : un espace dédié aux étudiants et un espace ouvert au public. L’espace des résidents comprend 198 chambres dans des conditions de confort conformes aux standards internationaux, une cuisine collective, une salle d’étude pour un usage mixte et un foyer. Comme dans toutes les maisons du campus, les espaces communs du pavillon Habib Bourguiba permettront de favoriser les échanges entre les résidents. Il constituera également un lieu de rayonnement de la culture tunisienne en France. L’espace ouvert au public s’articule autour d’un auditorium de 250 places qui fera du Pavillon Habib Bourguiba un lieu d’accueil et de diffusion des initiatives intellectuelles, artistiques et culturelles. Il proposera enfin un salon de thé, avec terrasse ouverte sur le parc, qui marque l’esprit de convivialité tunisien.

C’est une engagement fort de la Tunisie en faveur de la mobilité étudiante. La Tunisie mène une politique ambitieuse en faveur de la mobilité de ses étudiants et chercheurs. Elle attribue chaque année une bourse à plus de 230 étudiants ingénieurs dans le cadre des conventions bilatérales de double diplôme. 1 000 étudiants doctorants tunisiens boursiers sont en mobilité en France dans le cadre de thèses de cotutelle. En 2018-2019, plus de 13 000 étudiants tunisiens ont été accueillis dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche français.

La construction du Pavillon Habib Bourguiba, s’inscrit dans le cadre du projet de développement de la Cité internationale Cité2025.

D’ici 2025, soit un siècle après sa création, le campus sera doté de 10 nouvelles maisons, soit 1 800 nouveaux logements s’ajoutant aux 6000 existants, et modernisera ses infrastructures et ses services.

La Tunisie, qui dispose déjà d’une maison sur le campus, a réalisé la construction d’une deuxième maison : le Pavillon Habib Bourguiba, du nom du fondateur de la Tunisie moderne, ancien Président de la République (1937-1957), et alumni de la Cité internationale universitaire de Paris.

Avec ce Pavillon, édifié dans le parc ouest, six nouvelles maisons ont été créées : l’extension de la Maison de l’Inde (2013), la Fondation Victor Lyon rénovée par la RIVP (2017), la Résidence Julie-Victoire Daubié (2018), la Maison de l’Île-de-France construite par la Région Île-de-France (2017) et la Maison de la Corée (2018). Trois projets sont en cours : la Maison d’Egypte (architecte retenu en 2019), la Fondation de Chine-Jardin de l’harmonie (fin 2022) et la Maison des étudiants de la francophonie (janvier 2021).

La réalisation du Pavillon Habib Bourguiba fait partie de ces rares opportunités de construire un bâtiment autonome dans Paris, de se confronter à un condensé d’architectures remarquables, de refléter l’âme d’un pays – la Tunisie. Cette gageure, nous l’avons traduite à travers une «abstraction sensuelle» où formes, espaces, motifs, lumières, toujours en mouvement, concourent à délivrer une expérience unique qui témoigne de la vitalité du pays. C’est qu’écrit Benoît Le Thierry, d‘Ennequin Architecte associé, Explorations Architecture.

Pour sa part, Bertrand Phélippeau, directeur associé pour tous pays ajoute : Construire à la Cité Internationale est l’occasion unique de pouvoir présenter sa culture en plein coeur de Paris. Les attentes sont donc très élevées, et les formulations diverses au sein d’un même gouvernement. Le chemin qui guide vers un projet qui fédère est donc un parcours délicat, depuis le concours jusqu’à l’accueil des étudiants. La douceur des formes, la façade emblématique, l’atrium comme lieu d’échange, ont su concilier recherche d’identité et modernité à l’image de la Tunisie de ce début de XXIe siècle.

