La Tunisie demande à la France qu’elle la comprenne, qu’elle la soutienne : la mission de Mechichi à Paris

Pas facile d’attirer l’attention de la France, en cette fin d’année, en cette pleine épidémie du Covid-19 et en cette récession économique, au sein d’une Europe confrontée au Brexit. Hichem Mechichi, en visite officielle ce lundi 14 décémbre à Paris, s’y attelle avec conviction. Il lui faut un récit crédible et convaincant à dérouler devant ses interlocuteurs, le Premier ministre, Jean Castex, les président du Sénat, Géraérd Larcher, de l’Assemblée, Richard Ferrand, et du Medef, Geoffroy Roux Bezieux, des arguments suffisamment établis et des engagements fermes.

Si rien n’a filtré du message que portera le chef du gouvernement, ses proches l’inscrivent dans une démarche claire : Ce que la Tunisie attend le plus de la France, et partant, de l’Europe, c’est qu’on la comprenne, qu’on la soutienne.

« Comprendre la Tunisie, c’est ne pas oublier qu’il y a dix ans seulement, le pays était étouffé sous le joug d’une dictature oppressante avec sa cohorte de malversations et d’abus de droit, explique un habitué du sérail. Depuis lors, une jeune expérience démocratique, fragile, vulnérable, contestée par les uns, controversée par d’autres, résiste à tant de risques et de menaces. Multiples et élevés, les périls, de diverses origines intérieures et extérieures, mais aussi géopolitiques, mettent à rude épreuve la sécurité de la Tunisie sous une menace terroriste persistante, son économie doublement affectée par un modèle économique à bout de souffle et une pandémie sanitaire aux suites économiques et financières aggravantes, et son modèle de société. La résurgence ces derniers jours du discours salafiste sous la coupole du Bardo, appelant à la prononciation de verdicts à la peine capitale et l’exécution des condamnés à mort, et dénonçant les mères célibataires et l’homosexualité rétrograde la Tunisie à des siècles de lumière. »

A cela s’ajoute un contexte géostratégique redoutable. Des tentations hégémonistes à peine inavouées soufflent sur des pays de la région, comme on en voit les empreintes militaires et économiques en Libye, en plus de l’intensification de la présence commerciale et économique asiatique. La Turquie, comme la Chine, mais aussi d’autres pays entendent prendre pied solidement dans divers secteurs.

Crise économique, chômage, poussée de la migration clandestine comme unique espoir pour des dizaines de milliers de jeunes tunisiens, extrémisme religieux et terrorisme : le risque est grand. Un risque non-seulement pour la Tunisie, mais aussi et encore plus pour toute l’Europe, si proche.

Sans lâcher prise, la Tunisie se doit sans doute de reconfigurer sa relation à l’Europe. Une nouvelle vision, un concept innovant remettant à plat les anciens modèles désuets, et des programmes audacieux er percutants sont urgents à concevoir. Dans ce nouveau départ à amorcer ensemble sur les deux rives de la méditerranée, le rôle de la France et de l’Italie, les deux premiers voisins les plus proches, mais aussi de l’Allemagne, et d’autres pays européens, est essentiel.

Sans un investissement européen de soutien à la Tunisie, massif, rapide et approprié, développant les capacités d’exécution des projets et garantissant des résultats concrets, la Tunisie risque de devoir endurer de graves difficultés. A son crédit, une loi de finance adoptée, non sans difficultés, un gouvernement qui s’échine à stabiliser le pays et une démocratie qui doit être irréversible.

Toute la mission de Hichem Mechichi à Paris est d’en convaincre ses interlocuteurs dans les palais de la République, Matignon, du Luxembourg (Sénat) et Bourbon (Assemblée), et au siège du MEDEF. A ses partenaires aussi d’en saisir toute l’importance.

