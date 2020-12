La température, principal indicateur des changements climatiques (CC), révèle: Novembre 2020 a été le plus chaud jamais enregistré, selon Copernicus de l'UE

Par Moncef Rajhi - Selon les rapports sur l’état climatique global du mois Novembre 2020 publiés par les centres climatiques «Leaders» décrétés par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM/WMO, une institution spécialisée des Nations unies qui fait autorité pour les questions relatives au temps, au climat et à l'eau), à l'échelle mondiale, novembre 2020 a été le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré. Pour l'Europe, le mois a été le deuxième plus chaud jamais enregistré. Les températures étaient le plus au-dessus de la Normale de la période (1981-2010) sur une grande région couvrant une grande partie de l'Europe du Nord, de la Sibérie et de l'océan Arctique, tandis que les températures étaient le plus au-dessous de la moyenne en Asie centrale et en Antarctique occidental.

Novembre 2020 a été plus chaud que la normale calculée sur 1981-2010 pour le mois sur toute l’Europe. En effet, les Températures ont été considérablement plus élevées que la moyenne sur les Alpes et le Nord du Continent.

Aux latitudes polaires, la Norvège a connu son mois de novembre le plus chaud d'une série de données remontant à 1900. La Suède et la Finlande ont également vu des records battus. Les conditions étaient proches ou un peu plus fraîches que la moyenne uniquement dans certaines parties du sud-est du continent.

Les Températures étaient exceptionnellement élevées sur une large région couvrant la Sibérie, l’Océan Arctique, s'étendant dans l'ouest et le nord de l'Alaska et l'extrême nord-ouest du Canada, le réchauffement était également nettement plus élevé que la moyenne dans l'Est de l'Antarctique la normale sur une grande partie du Sud, Centre et Ouest du continent.

Conditions moins chaudes aux USA et au Sud du Canada les températures ont été significativement plus humides que d’habitude pour la fin de l’automne, des records de températures locales ont été battus dans les régions centrales et orientales.

Tandis qu’aux basses latitudes de l’H Nord et l’H Sud, sur le continent Africain, Les vagues de chaleur ont intéressé Malawi et Mozambique, généralement le temps était plus chaud que la normale sur une grande partie du Sud, Centre et Ouest du continent.

En résumé, les températures étaient au dessous de la moyenne:

• Sur une grande région allant des républiques de l’Asie Centrale et le Nord de l’Inde, par plus de 5°C à l’ouest du Balkan.

• Il faisait également plus froid que d'habitude d'une quantité similaire dans l'ouest de l'Antarctiques. Les températures étaient également inférieures à la moyenne dans certaines parties du Canada, du Groenland et de l'Afrique du Nord.

Concernant l’air maritime: la température était aussi bien au dessus de la moyenne à l’Est de l’Argentine et aussi sur la plus grande partie de l’Océan Indien, l’Ouest du Pacifique et autour de l’ensemble de l’Australie.

Relativement les conditions froides dues à La Niña persistaient sur les régions tropicales du Pacific Est, au dessous de la moyenne dans plusieurs lieux aux océans extratropicaux de l’HS et sur une partie du l’Atlantique Nord.

Le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré au monde, selon le service de surveillance par satellite Copernicus de l'UE, ces données réelles devraient être des «sonnettes d'alarme» pour les décideurs, d’après le Directeur d Service.

Moncef Rajhi

Ing. Génér.Met/Clim/Expt CC/10/12/2020