Karim Saïd: Les alliances stratégiques internationales en pleine reconfiguration dans un monde Post Covid en gestation

Par Karim Saïd - L’économie mondiale a connu ses trente dernières années des puissants phénomènes d’intégration économique à travers le développement des flux internationaux des produits et services, des capitaux, ou encore de ressources humaines. Cela a favorisé le recours aux stratégies d’internationalisation qui sont apparues comme un levier clef de croissance ainsi qu’une source décisive d’avantage concurrentiel pour les entreprises. La crise de la Covid 19 ainsi que ses implications sanitaires et économiques ont contribué à questionner la pertinence du recours à certaines stratégies d’internationalisation notamment celles reposant sur une délocalisation d’activités. En effet,le contexte géopolitique tendu actuel est associé au retour en puissance des discours sur la souveraineté économique.

La course au vaccin contre la Covid-19 illustre bien cette volonté d’indépendance des nations qui cherchent à faire la démonstration de leur avancée scientifique mais également de leur pouvoir d’influence mondiale sur fond de tensions et batailles géopolitiques. Dans ce contexte,les ambassadeurs de certains pays producteurs du vaccin anti-Covid-19 font du lobbying intensif en se transformant en VRP de leurs vaccins nationaux sur un marché mondialiséà l’instar des russes avec le vaccin Spoutnik V, les américains avec les vaccins de moderna et de Pfizer et BioNTech ou encore les anglais avec Astra Zenaka. Des rapprochements stratégiques sont également opérés par certaines puissances mondiales pour renforcer leur pouvoir d’influence ainsi que leur force de frappe mondiale. La coopération pour un vaccin contre la Covid-19 était ainsi au cœur de l’agenda du dernier Sommet des pays du BRICS(Brésil, Russie,Inde, Afrique du Sud et Chine) sachant que celle-ci est devenue un point phare dela politique étrangère depays comme laRussie ou la Chine. Vladimir Poutine a d’ailleurs déclaré lors de ce sommet que « les vaccins russes sont efficaces et sûrs et que la seule question restée en suspens est celle de leur production de masse qui nécessite la conjugaison des efforts des pays partenaires de la Russie ».

La diplomatie du vaccin initiée également par les chinoiss’est traduite, de son côté, par la signature de plusieurs accords avec des pays d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est, devant préparer le terrain au renforcement de la coopération en matière de santé et de relance économique dans le contexte pandémique.

En revenant aux sources de la création de valeur des stratégies des entreprises, il semble important de s’interroger sur les modalités de reploiement de la chaine de valeur dans le contexte de souveraineté économique. Une crise systémique mondiale comme celle que nous vivons montre qu’il n’existe pas de maillon faible susceptible d’être négligé, et qu’un dysfonctionnement constaté sur des activités à très faible valeur ajoutée peut avoir un impact retentissant sur l’ensemble de leur chaine de production et de distribution. Dans les arbitrages stratégiques à l’international, les multinationales cherchent de plus en plus à réduire leurs coûts de chaîne de valeur, tout en veillant au contrôle des maillons pour des raisons de souveraineté économique. De nombreuses opportunités en termes de partenariats stratégiques internationaux vont se présenter dans le cadre des réseaux industriels régiocentriques ou géocentriques entre pays proches et/oualliéspour sécuriser leur chaine de valeur dans un environnement global aussi incertain qu’instable.

La compétitivité future de la Tunisie sera tributaire en grande partie de sa capacité à s’arrimer à ces réseaux économiques, industriels et de recherche mondiaux et à dégager des marges de manœuvre financières pour former ses jeunes dans les domaines à forte valeur ajoutée. En outre, le développement d’un écosystème « business friendly » affranchi tant des rigidités bureaucratiques et tatillonnes que des pressions politiques partisanes sera nécessaire pour accompagner ce redéploiement stratégique. Enfin, la mobilisation de tous les leviers politique, diplomatique, réglementaire, scientifique ou encore relationnelpermettra de ne pas subir passivement cette redistributioninternationale des cartes géopolitiques et économiques. Prenons garde à ne pas bruler les ailes d’une jeunesse dont l’avenir reste tributaire de la capacité des décideurs politiques ainsi des acteurs socio-économiques clefs à transcender leurs intérêts respectifs pour mettre leur énergie au service de cette vision stratégique éclairée à même de contribuer activement à la construction du monde de demain.

Karim Saïd

Universitaire et expert consultant en Affaires internationales