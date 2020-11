Olivier Poivre d’Arvor nommé par Macron ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes

Il avait pour rêve de partager sa nouvelle vie d’ancien ambassadeur de France à Tunis, en joignant les deux rives, s’installant dans chacune des deux capitales, et vadrouiller partout. Olivier Poivre d’Arvor n’aura pas le temps de le savourer. Ainsi en a décidé le président Emmanuel Macron en le nommant nommé ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. En bon Breton, et homme de culture et diplomate, OPDA, est chargé de donner à cette ambassade une nouvelle envergure à la mesure de grands défis que posent désormais les questions maritimes...

« Après Michel Rocard et Ségolène Royal », rappelle notre confrère Opinion internationale, sous la plume de Michel Taube. Sans omettre de souligner que « c’est un grand connaisseur, un amoureux, de la mer qui sera chargé de promouvoir une certaine idée, française et universelle, de la mer. » Mabrouk !

« Les enjeux maritimes, poursuit notre confrère, sont en effet aujourd’hui plus que jamais stratégiques. Pour les Etats, les sociétés comme pour la planète. Enjeux croissant de puissance, de sécurité et de défense, enjeux territoriaux et de population, de routes, de transport et de commerce, de ressources énergétiques. Mais évidemment, réchauffement climatique oblige, enjeux environnementaux majeurs, scientifiques, technologiques, culturels, éducatifs. Face à cette « maritimisation » du monde et dans tous ces domaines, la France est un acteur central, disposant d’une vision globale et équilibrée.

En étroite coordination avec Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Annick Girardin, ministre de la Mer et en regroupant la mission des pôles et celle des océans, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a donc souhaité disposer d’une task force de réflexion, d’action et de négociation qui permette à notre pays, deuxième domaine maritime au monde, de se projeter de manière ambitieuse.

Olivier Poivre d’Arvor, diplomate, homme de culture et écrivain, est familier des questions maritimes. Ministre plénipotentiaire, ambassadeur de France en Tunisie (2016-2020), directeur de France Culture (2010-2015), Olivier Poivre d’Arvor est depuis 2014 Président du Musée national de la Marine et, à ce titre, a engagé la rénovation de ce qui sera, à sa réouverture en 2022, le plus important musée maritime européen. En 2023, une grande exposition y sera consacrée au monde polaire.

Ecrivain, marin, fondateur avec Pascal Lamy en 2018 du Forum mondial de la mer de Bizerte et de la Saison Bleue (Tunisie), Olivier Poivre d’Arvor a également publié avec Patrick Poivre d’Arvor une dizaine d’ouvrages sur l’aventure maritime, regroupés dans l’Odyssée des Marins (collection Bouquins, Robert Laffont).

Michel Taube