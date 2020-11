Révolution Tunisienne: Une décennie de liberté...sans plus

Abidi - 20-11-2020 22:25

Bonsoir liberté et bien oui on est libre d'avoir faim de ne plus trouver de travail de ne plus pouvoir subvenir à nos besoins libres de parler oui mais des paroles en l'air, nous on dit ce que l'on veut et nous politiques font ce qu'ils veulent, comme exemple de cette liberté à l'ere Ben Ali on t'inculpait d'être khuoangi et t'étais passible de 5 ans d'emprisonnement maintenant avec la liberté on t'inculpe d'être terroriste et t'en a pour 20 ans et vive la liberté pratiquée par les représentants du peuple par les gens d'el kamour par les contre bandiers par l'association shems par nos chaînes de télévisions arabe et qui n'utilisent que le français et que l'arabe n'est utilisé que pour dire de gros mots et vive la liberté qui nous a fait revenir 50 ans en arrière