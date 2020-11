Enseignement Supérieur : Former des cadres en fonction des besoins du Marché de l’Emploi

Par Mahmoud Triki - La rapidité des progrès technologiques impose aux cadres en exercice une mise à niveau périodique de leurs compétences tant techniques que managériales. C’était la stratégie adoptée par le Président Bourguiba, qui n’avait cessé d’appeler à l’investissement dans le développement des « cerveaux » (Al Admigha). De nos jours, sortir d’une grande école n’est plus un titre honorifique pour la vie, mais un billet d’entrée au marché de l’emploi. De tels diplômés doivent revenir périodiquement aux bancs de l’école pour une mise à jour de leurs connaissances.

Au risque de choquer les universitaires purs et durs, une institution universitaire n’est autre qu’une « entreprise de services » spécialisée (1) dans le développement de la science à travers ses projets de recherche et (2) la formation des cadres demandés par les institutions économiques et sociales.

Pour mettre fin à l’offre de programmes de formation qui ne répondent pas aux besoins du marché de l’emploi, il est important de reconsidérer les programmes offerts par nos institutions universitaires. En fondateur d’une institution universitaire qu’est la Mediterranean School of Business (MSB), j’aimerais partager la stratégie adoptée pour le lancement et le développement de cette institution, espérant que cette expérience inspirera nos institutions universitaires à reconsidérerleurs programmes et leurs méthodes pédagogiques et mettre fin à la formation de « diplômés chômeurs ».

C’était pour répondre aux besoins de mise à niveau des compétences des cadres en exercice que la stratégie de lancement et de développement de la MSB fut adoptée. En effet, bien avant l’introduction de ses programmes académiques ciblant les jeunes bacheliers tels que les programmes de Licence ou de Masters, la MSB a démarré ses activités par (1) l’organisation de programmes de perfectionnement des cadres supérieurs en exercice via le lancement d’un Master en Business Administrationciblant les hauts cadres exerçant dans différents secteurs économiques (Executive MBA); et (2) des séminaires de courte durée hautement spécialisés couvrant les différentes fonctions de l’entreprise. Grâce à une pédagogie interactive par laquelle les participants exposent les difficultés rencontrées par leurs entreprises, cette stratégie a permis aux professeurs de la MSB de mieux comprendre les spécificités et les besoins en compétences des différents secteurs économiques et d’en tenir compte pour la confection et le développement des programmes universitaires à offrir. Ce n’est qu’une dizaine d’années après sa création que la MSB a lancé ses premiers programmes à plein temps ciblant les jeunes bacheliers (Programmes de Licence puis de Masters).

Fidèle à sa stratégie consistant à développer des programmes en fonction des besoins des entreprises pour une mise à niveau continuelle de leurs cadres, et parallèlement à ses programmes académiques destinés aux jeunes pour leur formation initiale (niveaux Licence et Masters), la MSB a développé des Masters spécialisés (Master in Business Management - MBM), ciblant les « cadres juniors » opérant dans différentes fonctions de l’entreprise et titulaires d’une Licence, d’un diplôme d’ingénieur, pharmaciens ou encore médecins cherchant une formation complémentaire. Les Masters proposés couvrent en première année une formation générale aux concepts modernes de gestion et en deuxième année des cours de spécialisation dans l’une des principales fonctions de l’entreprise dont notamment le Marketing, laFinance, la Gestion de la Production et les « Business Analytics ». Il est à noter que, pour pouvoir (1) inviter des professeurs d’institutions anglophones de renommée, (2) utiliser des bibliographies en langue anglaise, et (3) préparer ses diplômés à réussir dans un ordre économique de plus en plus mondialisé, à l’exception des séminaires de courte durée, les cours des programmes diplômantssont organisés en langue anglaise, principale langue des affaires et des relations internationales. Les candidats qui ont besoin d’une amélioration de leur maitrise de la langue anglaise peuvent le faire dans le cadre des programmes offerts par le Centre des Langues (Language and Culture Institute-LCI) de la South Mediterranean University-SMU.

Par ailleurs, pour répondre aux besoins des entreprises en compétences techniques, la SMU a ouvert une école d’ingénieurs (Mediterranean Institute of Technology - MedTech) offrant des programmes d’ingéniorat dans des spécialités fortement demandées dont les énergies renouvelables, les systèmes informatiques et génie logiciel.

Les formats des programmes destinés aux cadres en exercice permettent l’inscription dans ces programmes sans interruption de leurs parcours professionnels. Alors que le format du programme de l’Executive MBA est de quatre jours par mois (Jeudi à Dimanche) sur 18 mois, celui du MBM est à temps partiel à raison de 10 heures par semaine en cours du soir et le samedi matin sur une période de deux années universitaires.

Enfin, pour attirer à ses programmes des étudiants exceptionnels et créer un environnement multiculturel, la Fondation SMU offre des bourses d’excellence aux étudiants tunisiens et internationaux.

Cette approche (1) au développement des programmes en fonction des besoins du marché de l’emploi, (2) aux méthodes pédagogiques interactives utilisées et (3) à l’ouverture de ses programmes à l’international ont été couronnées par l’accréditation internationale de l’ensemble des programmes de la MSB (EPAS et AMBA). L’accréditation ABET des programmes de MedTech est en cours.

En conclusion, Les institutions universitaires doivent établir des veilleset des mécanismes leur permettant de connaître la nature et l’évolution des besoins des entreprises en compétences et d’en tenir compte dans le développement et l’organisation de leurs programmes d’enseignement et de recherche.

Mahmoud Triki

Universitaire