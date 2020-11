Ambassadeur Jake Wallace - La rencontre entre Joe Biden et Beji Caïd Essebsi: Un grand succès

Par Jake Wallace. Ancien ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis (2012-2015) - Le petit-déjeuner de travail entre le président Béji Caïd Essebsi et le vice-président Joe Biden a eu lieu le jeudi 21 mai 2015 à la résidence officielle de la vice-présidence sur Massachusetts Avenue. Je me suis rendu à la résidence environ une demi-heure plus tôt, pour briefer le vice-président Biden. Je me souviens qu’il était très intéressé à comprendre en détail ce qui se passait en Tunisie et comment le pays se portait dans sa transition vers la démocratie. J’ai été particulièrement impressionné par le fait que Biden ait pris autant de temps pour préparer la réunion. Le président Caïd Essebsi est arrivé à la résidence avec sa délégation et le vice-président Biden les a accueillis chaleureusement. La conversation au cours du petit-déjeuner a été très amicale mais aussi sérieuse, étant donné les défis auxquels la Tunisie était confrontée à ce moment-là. Plus tard dans la matinée, BCE a rencontré le président Obama. En raison de l’impression positive qu’il a eue de l’entretien avec BCE lors du petit-déjeuner, le vice-président Biden a exhorté le président Obama à soutenir la Tunisie, ce qu’il a fait, et la visite à Washington a été un grand succès.

Plus tard, lorsque je suis retourné à Tunis et que j’ai rencontré BCE pour recueillir ses impressions sur le voyage, il a été particulièrement impressionné par la participation du vice-président Biden à la visite. Bien que le vice-président Biden n’en ait jamais parlé, son fils aîné Beau était alors proche de la mort. Malgré cela, le vice-président Biden était totalement concentré sur son travail et non sur son deuil personnel. Nous avons appris par la suite que Beau Biden est décédé une semaine plus tard, le 30 mai. Le président Caïd Essebsi a adressé ses condoléances attristées au VP Biden.

Un lien particulier

Je voudrais mentionner que j’ai un lien personnel avec Biden qui remonte à plus de 50 ans. J’ai grandi dans le même Etat que Biden, et je me souviens qu’à l’âge de 13 ans, Biden était venu chez nous pour demander à mes parents leur soutien lors de sa première course à l’élection d’un bureau local dans le Delaware. Je me rappelle que mon père m’a présenté Biden et lui a dit que je m’intéressais aussi à la politique. Des années plus tard, lorsque j’ai rencontré Biden en tant que sénateur et vice-président, je lui ai rappelé l’histoire de notre première rencontre et lui ai dit que cette rencontre m’avait inspiré à me lancer dans la fonction publique.

Jake Wallace

Ancien ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis (2012-2015)

