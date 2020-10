Deux propositions pour gérer les espaces de chasse: concession ou examen pour obtenir le permis de chasse

A lui seul, l’Etat ne saurait assurer la gestion et la promotion de grands espaces de chasse, selon de hauts standards, souligne un ancien ministre de l’Agriculture et chasseur de longue date, Habib Haddad. Cela exige investissements, effectifs et budget. C’est pourquoi il conviendrait de considérer l’opportunité du régime de concession prévu par le code forestier et définir les modalités de sa mise en œuvre. Il s’agit d’accorder des surfaces de taille appropriée à des promoteurs qui veilleront à les clôturer, entretenir, aménager, et développer pour des activités de chasse, mais aussi de loisirs familiaux. Les visiteurs peuvent y aller en famille, bénéficier d’aires de jeux, de restauration et de sports, voire d’hébergement en nombre réduit. Les chasseurs s’y adonneront à leur loisir, dans de bonnes conditions.»

La deuxième proposition qu’avance l’ancien ministre Haddad est de conditionner l’obtention du permis de chasse à la réussite d’un examen. Jusque-là, c’est l’enquête menée par les services concernés qui détermine la décision, sans pour autant tenir compte ni de la formation en maîtrise des armes, ni de la connaissance de l’environnement et des espèces de gibier. Ce sont là deux compétences indispensables pour tout chasseur. Une formation labellisée, complète et à jour, et diplômante sera très utile.»

