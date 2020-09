Habiba Nasraoui Ben Mrad: Lettre ouverte au Ministre de l'Education : pour l'instauration de l'enseignement en ligne

Pour que la rentrée scolaire, soit reconsidérée, et pour que l’enseignement en ligne soit instauré

Monsieur,

Au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans tous les lycées et écoles primaires, la rentrée scolaire, telle qu'elle a été décidée, s'avère un véritable échec. Les établissements scolaires, ferment les uns après les autres, pour deux trois jours et plus, après la détection de cas Covid, parmi les élèves, enseignants ou membres de l'administration. Ces nouvelles conditions de travail, ce déroulement anormal des cours, seront lourds de conséquences, et sur la psychologie de nos enfants et sur la qualité de leur formation. Le plan élaboré par le Ministère de l'Education Nationale, est purement artisanal, et les mesures adoptées sont pour le moins inefficaces, et témoignent d'une non considération de toutes les données, de tous les cas de figure, dont un rebond de la pandémie ce qui est aujourd’hui le cas. Ce plan doit être reconsidéré et repensé dans l’urgence face à cette grande vitesse de propagation du virus. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer ?

L’objectif essentiel guidant tout plan de réouverture devrait être « l’équilibre, entre sécurité et apprentissage », la potion magique réside dans le mode hybride alliant enseignement présentiel et à distance.

L'Etat et toutes les parties concernées doivent, penser, et réfléchir sérieusement à une alternative, à l'enseignement présentiel, qui tout en assurant leur protection ne prive pas nos enfants de leur droit à l'enseignement. Que la rentrée scolaire soit prise un peu plus au sérieux, soit considérée d'un point de vue autre que le sauvetage de certains industriels du secteur. Les chercheurs n'ont pas suffisamment de recul, pour que nous prenions comme données, ce qu'ils nous font parvenir en rapport avec les enfants. Au surplus, nos lycéens ont pour la plupart plus de 12 ans et plus de 15 ans, et vivent au quotidien sous la menace de la contagion.

Que l'alternative de l'enseignement à distance soit prise au sérieux.

Que le gouvernement Tunisien, fasse le sacrifice pour installer les plateformes, équipements, nécessaires, pour sauver, non pas uniquement l'année scolaire mais également, l’éducation en Tunisie.

Nous ne pouvons plus fonctionner désormais avec les mêmes outils, désuets, et qui de plus ne résistent pas aux intempéries et aux tempêtes. Pour ce qui est des moyens, une réaffectation de certaines rubriques du budget ferait l'affaire.

Depuis l’apparition de la pandémie, et le recours au confinement général qui remonte à Février 2020 plus de 160 pays ont adopté l’enseignement en ligne. Les expériences dans d’autres pays développés et moins développés peuvent nous servir d’exemple.

Au Panama par exemple où la rentrée a eu lieu en juillet, l’enseignement se dispense à l’aide d’une plateforme éducative intégrée associant télévision, radio et internet aux supports papier. Les pouvoirs publics ont recentré les programmes sur les connaissances essentielles et la nécessité de s'adapter aux circonstances.

Au Mexique, ils ont opté pour une enseignement exclusif en ligne Si les élèves ont repris les cours, fin août, c'est grâce à un programme dispensé sur la radio et la télévision publique et Internet.

Au Kazakhstan les opérateurs de téléphonie mobile ont accordé aux élèves et aux enseignants un tarif préférentiel leur permettant d’accéder à 380 plateformes ou autres ressources éducatives nationales

Aux États-Unis, dans les villes fortement contaminées ils ont opté pour un enseignement exclusivement en ligne pendant le premier semestre 2020-2021.

En France, où la primauté est accordée à l’enseignement en présentiel, le ministère de l’Education prévoit tout de même un plan de continuité pédagogique via la plateforme «eduscol».

En Espagne, de nombreux élèves alternent entre les cours à distance et l’école. Avec la possibilité d’un télé-enseignement exclusif, en cas de complications.

En Andalousie, une plateforme en ligne a été créée pour assurer l’école à distance grâce à un accord passé avec Google et Microsoft.

En Slovaquie, si une classe est fermée, les cours se poursuivent à distance jusqu’au retour à la normale.

Réaliser l’équilibre entre sécurité et instruction, est une entreprise complexe. La rentrée scolaire est une affaire nationale, c’est l’affaire de plusieurs parties, et aurait dû faire objet d’un débat national car Les décisions émanant de réunions de quelques responsables se heurtent aujourd’hui aux lourdes critiques de la part de tous. Enseignants, administrations scolaires, parents, élèves auraient dû être consultés, écoutés

Et pour terminer et devant le silence assourdissant des autorités, qui comptent gérer au jour le jour ces affaires, et face à l’absence d’une stratégie claire, je m’adresserai au ministre de l’éducation nationale, à tous les responsables par ces quelques questions, traduisant nos inquiétudes, nos doutes, nos appréhensions

Qu’avez-vous prévu, Messieurs, en cas de reconfinement de certaines villes, comment faire pour assurer le rattrapage des élèves, qui seront en retard d’apprentissage par rapport aux autres, autrement dit comment garantir la continuité pédagogique ?

Avez- vous mis au point un plan B ? Et si c’est le cas, ne serions-nous pas en droit de le connaître ?

Comment garantir un enseignement de qualité, face à ce déficit probable d’apprentissage, comment préserver l’assiduité, quand un arrêt des cours et une fermeture des écoles, sont décidés dès qu’un cas Covid-19, est détecté ?

Etes-vous en train de mettre en place les infrastructures physiques, logistiques et techniques nécessaires, pour assurer un enseignement en ligne, en cas d’impossibilité de continuer à dispenser les cours en présentiel ? Autrement dit comment comptez-vous y procéder ? N’est-il pas grand temps de vous y mettre ?

Comment comptez-vous pallier le problème des inégalités et disparités qui apparaîtront forcément face à l’impossibilité d’accès à ce type d’enseignement, pour certains élèves puisqu'ils y ont droit selon la constitution ?

Habiba Nasraoui Ben Mrad

Enseignante Universitaire ESCT