Le « Prix Maya Jeribi », officiellement institué : comment le remporter

Un prix de plus, pour des affidés? Nullement, une distinction exceptionnelle, au mérite. Plus qu’un symbole, une récompense prestigieuse qui consacre des valeurs et encourage des œuvres avant-gardistes. L’institution du prix national Maya Jeribi, pour la meilleure activité appuyant la participation de la femme à la vie publique, est officiellement actée. A l’initiative de Asma Sehiri, ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, un décret gouvernemental (n° 2020-584 du 25 août 2020), portant création et organisation du prix a été promulgué et publié au Journal Officiel.

Véritable icône de la lutte contre la dictature et du combat pour la démocratie, Maya Jeribi avait incarné tout au long de son engagement patriotique de nobles valeurs. En première ligne avec courage et détermination, des militants pour les droits de l’Homme, la cause des femmes, l’égalité des droits, la dénonciation de l’arbitraire, elle avait un sens exceptionnel de l’abnégation et de l’intégrité. Son décès le 19 mai 2018, a plongé les Tunisiens dans la consternation. Le prix qui portera son nom aura sans doute toute son aura. Il figurera dans le palmarès des heureuses initiatives prises par la ministre Sehiri, durant son bref passage à la tête du ministère.

Attribué annuellement à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la femme, correspondant au 13 août de chaque année, le prix Maya Jeribi vise à encourager la consolidation de la participation de la femme à la vie publique et son accès aux postes de décision à tous les niveaux politiques, professionnels, associatifs et syndicaux, et ce afin d’appuyer la représentativité des femmes dans les postes de décision et renforcer ses acquis dans ce volet.

Trois catégories sont fixées, comme suit devant bénéficier chacune d’une dotation budgétaire à allouer d'un monntat de 5000 à 10.000 dinars :

Première catégorie : le prix de consolidation de la participation de la femme à la vie politique : son montant est de dix mille (10.000) dinars,

Deuxième catégorie : le prix de consolidation de la participation de la femme à la vie professionnelle : son montant est de sept mille (7.000) dinars,

Troisième catégorie : le prix de consolidation de la participation de la femme à la vie syndicale et associative : son montant est de cinq mille (5.000) dinars.

Sont éligible au prix, toutes personnes physiques ou morales remplissant les conditions suivantes :

• Accomplissement d’une activité (ouvrages ou articles ou événement national ou international ou régional ou des campagnes de plaidoirie…) en Tunisie ou à l’étranger, relative à l’objet du prix et ce durant l’année en cours, ou la mise en place des réalisations pour faciliter l’accès de la femme aux postes de décision,

• Présentation d’une candidature individuelle ou collective pour avoir le prix,

• Présentation d’une candidature exclusive pour l’une des catégories du prix.

Est exclue du concours:

• La personne morale créée hors les modalités juridiques prévues dans les législations en vigueur,

• L’activité ayant précédemment obtenue le prix et ce durant les cinq dernières années antérieures à la date de l’ouverture de la candidature.

Une commission interdépartementale, créée au sein du cabinet du ministre chargé de la Femme, pour l’évaluation des candidatures d’obtention du « prix Maya Jeribi » et leur classement suivant des critères prévus à l’article 5 du décret gouvernemental.

