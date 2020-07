Kais Laouiti - Cecil Hourani: Un lien profond toujours entretenu

Par Kais Laouiti - C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Cecil Hourani qui venait de fêter ses 103 ans le 6 avril dernier (date qui le lie à Bourguiba). C’est la nouvelle technologie “Zoom” qui nous a permis de lui présenter parmi les siens nos vœux alors qu’il se trouvait à Marjaayoun, son village d’origine au Liban.

Mes souvenirs d’enfance me ramènent à la rue Dr Burnet à Mutuelleville où M. Hourani occupait les bureaux mitoyens à notre maison, de par sa fonction de conseiller du président Bourguiba jusqu’en janvier 1967. C’était un bel homme, élégant, très courtois et très aimable.

Sa relation avec Bourguiba a commencé dès 1945 au Caire et s’est développée pour se retrouver en 1946-1947 aux États-Unis. Bourguiba arrive à New York sans le sou et trouve Cecil qui était en charge du Bureau arabe aux États-Unis d’Amérique pour l’orienter et lui ouvrir quelques portes. C’est à l’occasion d’une des réceptions d’ambassade qu’il présente Bourguiba à Dean Acheson, le secrétaire d’Etat américain, permettant ainsi la prise de la fameuse « photo opportunity » qui a fait un tollé dans les cercles diplomatiques français. Il l’aidera à établir des réunions avec Loy W. Henderson, sous-secrétaire d’Etat en charge du Proche-Orient, ainsi que quelques entretiens de sensibilisation de la cause tunisienne.

À l’avènement de la République tunisienne en 1957, Cecil est nommé conseiller du président et accompagnera Bourguiba et son équipe dans les visites les plus célèbres à l’étranger, en l’occurrence celles aux États-Unis en mai 1961 sous J. F. Kennedy et le grand périple au Moyen-Orient en 1965. Il participera à l’élaboration de rapports de politiques étrangères sur le Proche-Orient.

Cecil Hourani contribuera dans le domaine culturel quand il convainc Bourguiba de faire acquérir par l’État tunisien en 1964 une propriété de 15 ha à Hammamet et en faire un centre culturel. Ainsi naquit le Centre culturel international, devenu une des fiertés de l’action culturelle en Tunisie.

Cecil est revenu en Tunisie à plusieurs reprises et surtout en 2014. Il était accompagné à cette occasion par l’architecte du centre et de l’amphithéâtre de Hammamet Chemetov pour célébrer les 50 ans de sa création.

J’ai eu l’honneur et le plaisir de connaître de très près ce personnage hors du commun non seulement par sa longévité mais surtout par son éclectisme. Il aimait cuisiner, écrire (livres de cuisine, biographie…) lire, jardiner ... Ouvert sur plusieurs cultures orientales, anglo-saxonne ainsi que latine. Il était plus jeune que les jeunes, il planifiait ses voyages bien à l’avance sans vraiment se soucier de son âge, il adorait la Tunisie et son artisanat, surtout vestimentaire (Bden, kadroun...)

Sa flamme s’est éteinte le jeudi 18 juin sans faire de bruit. Il laisse sa fille unique Zelfa Hourani épouse Randal Keynes et ses petits-enfants Skandar et Soumaya, une famille adorable!

Merci Cecil !

Kais Laouiti

Lire aussi

Mort de l'ancien conseiller de Bourguiba, Cécil Hourani à 103 ans