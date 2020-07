Tijani Chelli : Ali Boukhris était point de bla-bla, que de l’innovation et de la rentabilité (Album photos)

Par Tijani Chelli - Je déplore, avec la mort de Ali Boukhris, la perte d’un grand ami d’enfance, d’un compagnon de route et l’un des meilleurs ingénieurs et cadres supérieurs que la Tunisie ait eus depuis l’indépendance. Nous étions liés tous les deux depuis notre prime jeunesse par une indéfectible amitié : lui à Carnot, moi au Sadiki, puis tous deux à Paris, avant de revenir servir la Tunisie nouvellement indépendante.

En 1969, il m’a succédé à la tête du projet des Industries chimiques maghrébines en cours de construction à Gabès. Avec sa rigueur et son ingéniosité coutumières, Ali Boukhris finalisera la construction de l’usine et lancera la production.

Avec lui, point de bla-bla ! Que du travail, de la création de richesse, de l’exportation et des bénéfices en devises.

Le titre de gloire d’Ali Boukhris, parmi son vaste palmarès de réussites industrielles et financières, est sans doute la création des Industries chimiques du fluor (ICF). Tout avait commencé avec une petite mine de spot fluor à Hammam-Jedidi au Cap Bon. Le minerai était, dès extraction, exporté à l’état brut pour servir dans l’industrie de l’aluminium. D’où sa valorisation, et c’est ainsi qu’est née la société ICF. Sauf qu’au bout d’un an, les gisements de spot de fluor se sont réduits et ne pouvaient plus subvenir aux besoins de la nouvelle usine créée.

C’est à ce moment-là qu’Ali Boukhris a eu l’idée géniale d’importer de la matière première, de la traiter selon le procédé tunisien et de la réexporter en générant une large marge de bénéfices. Ce fut ainsi un modèle d’affaires alors totalement inédit qui a continué à fonctionner avec succès. Privatisée au début des années 1990, la société ICF, qui emploie près de 300 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de 188 MD en 2019 et un résultat net de plus de 23 MD. Le directeur général des ICF, Lakhdhar Tlili, un pur produit du Groupe chimique tunisien, présidé alors par Ali Boukhris, y a passé 43 années d’affilée jusqu’à sa récente retraite.

Le mérite de cette grande réussite revient à Ali Boukhris, qui en a eu l’idée, construit l’usine au moindre coût et dans les meilleures conditions, importante toute la matière première et la réexportant intégralement en produit fini, et d’y avoir nommé un grand ingénieur compétent et dévoué. La privatisation y a ajouté la souplesse de la gestion, loin du carcan de l’administration publique et le sens de l’efficacité et de la rentabilité.

Tous ceux qui ont connu Ali Boukhris garderont de lui un excellent souvenir impérissable. Celui d’un homme aimable et courtois, d’un grand ingénieur développeur, visionnaire et pragmatique à la fois et d’un inlassable travailleur. Rien ne le déroutait de sa mission. De toute son énergie, il ne s’était concentré que sur l’investissement, la production, l’exportation et la rentabilité.

T.C.

Tijani Chelli, ingénieur polytechnicien (X-1955) a été, sous Bourguiba, ministre des Travaux publics dans le gouvernement Bahi Ladgham (1969), de l’Économie nationale dans celui de Hédi Nouira (1970), puis de l’Education nationale (1987-1988). Considéré comme le père de la loi du 27 avril 1972 créant le régime d’entreprises totalement exportatrices, il avait été chargé de fonder l’Agence de promotion de l’industrie (API), et dans le même élan de l’AFI et de la mise en place du Foprodex. A fin 2010, les entreprises opérant sous la « loi 72 » emmployaient 350.000 salariés.

