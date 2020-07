Analyse des resultats et recommandations (APR) covid-19: Etablissements publics de santé tunisiens

Par Inès Zribi. Docteur en droit public, Juge chercheur «Centre des études juridiques et judiciaires» - La gestion des risques Covid-19 consiste à être plus attentif aux modes de vie et aux comportements des professionnels de santé et des usagers des services publics de santé afin de proposer le service de santé le plus adapté aux besoins de la population.

La réduction des risques fait appel à un changement de la politique publique de santé et permet de mettre en œuvre une approche managériale fondée sur des indicateurs de performance des établissements publics de santé tels que le coût de la santé et la qualité des soins. La réduction des risques postule ainsi la responsabilité des acteurs politiques et des décideurs administratifs au niveau des structures publiques de santé et invoque leur capacité de modifier les modèles de planification et d’évaluation mises en place. Ce postulat signifie une analyse spécifique des dangers présentés dans l’APR publiée sur Leaders « Les établissements publics de santé à l'heure du Covid-19: Analyse Préliminaire des Risques (APR) » le 12 juin 2020.

La réduction des risques Covid-19 qu’on présente dans cette analyse des résultats et les recommandations issues de l’APR contribuent ainsi à la promotion du nouvel hôpital public. L’analyse des résultats de l’APR a clairement montré à travers les différents graphiques que les risques physico-chimique, les risques liés au management et les risques liés à la politique publique de santé sont inacceptables. Ces différents risques nécessitent un traitement pour les ramener et les maintenir à un niveau tolérable sous contrôle et acceptable par tous. C’est ainsi qu’on propose des traitements pour certains risques. Les autres risques existants sont acceptables ou tolérables sous contrôle que tout autant qu'ils sont correctement traités en amont.

