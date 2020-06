Après 45 ans de banque et finance, Slimane Bettaieb passe le témoin

En beauté ! Directeur général depuis 14 ans de l’Arab Tunisian Lease, Slimane Bettaieb, qui affiche au compteur 45 ans de banque et finance, est en droit de savourer une douce retraite. La succession de Si Salah Jebali à la tête de l’ATL n’était guère facile. Il fallait en effet à Slimane Bettaieb capitaliser sur les acquis de son prédécesseur pour hisser, dans une conjoncture délicate, la compagnie aux premières positions. Pari gagné, comme en témoignent les indicateurs d’équilibre et de solidité ainsi que les résultats. Plus encore, la confiance gagnée des bailleurs de fonds (BERD, Banque mondiale et KFW) consolide un refinancement à de bonnes conditions.

Diplômé de l’Institut de hautes études commerciales de Tunis (1974), Slimane Bettaieb avait immédiatement commencé sa carrière à la Banque du Sud, l’ancêtre d’Attijari. D’analyste financier, il en deviendra PDG en 2004. Entretemps, Bettaieb ira dans les régions et à la Banque tuniso-libyenne (BTL). Tour à tour, il sera nommé responsable de succursale et directeur régional à Sousse, Nabeul et l’ensemble du Cap Bon (1977-1992). La BTL lui confie sa direction de financement (1992-1993).

Retour à la Banque du Sud et à Sousse en qualité de directeur régional pour le Centre (1993- 1998). De nouveau à Tunis, en tant que directeur central, chargé du développement commercial et du réseau, jusqu’en 2003. Slimane Bettaieb retrouvera par la suite la BTL, en 2003, cette fois en qualité de P.D.G. Juste pour un an. Dès le mois de juillet 2004, il sera nommé P.D.G. de la Banque du Sud, avant de présider en 2006 aux destinées de l’ATL.

Carrière riche et bien réussie, Slimane Bettaieb a contribué à la formation et l’encadrement de près de deux générations de banquiers et de financiers qui poursuivent aujourd’hui de brillantes carrières. En consécration, il laisse une compagnie de leasing de bonne renommée, qui résiste bien aux aléas d’une conjoncture bien difficile. Mais aussi le souvenir d’un grand manager discret, efficace, très professionnel.

Joyeuse retraite bien méritée !

