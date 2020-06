Qui est Peter Prügel, nouvel ambassadeur d’Allemagne à Tunis

Débarquant de Kaboul à Tunis, il doit battre le record de son prédécesseur, l’excellent Dr Andreas Reinicke, qui quitte la Tunisie à la fin de ce mois de juin, après s’y être pleinement investi durant six années d’une exceptionnelle intensité. Le nouvel ambassadeur d’Allemagne, Peter Prügel ne manque d’atout pour poursuivre et renforcer une œuvre performante en relations et coopération bilatérales, bien appréciée tant à Berlin qu’à Tunis.

A 62 ans, jusque-là ambassadeur en Afghanistan (depuis 2018), après avoir été dans les mêmes fonctions en Thaïlande (en 2015), parfait francophone (en plus d’autres langues qu’il maîtrise), M. Prügel aligne une riche expérience croisée, qu’il s’agisse de fonctions occupées, de dossiers traités, de continents couverts et de hautes charges de conseiller assumées auprès de deux illustres ministres fédéraux allemandes des Affaires étrangères, Joschka Fischer et Frank-Walter Steinmeier (l'actuel Président fédéral, dont il a été le conseiller personnel).

Son parcours académique est, lui aussi, très riche. Diplômé en sciences politiques et langues et littératures romanes à l'université de Constance, le nouvel ambassadeur d’Allemagne, Peter Prügel, a également étudié l'École nationale d'administration (ENA) à Paris. La capitale française et le Quai d’Orsay l’ont marqué. Deux ans durant, dans le cadre d’un programme d’échanges d’affectations diplomatiques, Peter Prügel y était en effet en poste…

Au gré des affectations à l’étranger, il a été en poste, tour-à-tour, à Rome, Belgrade, Ankara et Tel Aviv, chargé tantôt des dossiers économiques, tantôt des affaires politiques. A Berlin, l’ambassadeur Prügel avait en charge, à diverses étapes de sa carrière du retrait des troupes soviétiques de l’ex-RDA, du contrôle des exportations d’armes, de l’Europe continentale, de l’Asie-Pacifique… Mais, c’est en tant que membre du cabinet de chefs de la diplomatie allemande qu’il aura l’occasion de s’exercer sur pratiquement tous les dossiers de la politique extérieure allemande.

Le nouvel ambassadeur d’Allemagne arrive à Tunis avec une feuille de route ambitieuse, soigneusement tracée et attentivement supervisée. Tant le président fédéral Frank-Walter Steinmeier, que la Chancelière Angela Merkel, ou le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, connaissent tous très bien la Tunisie et suivent personnellement de près l'évolution de la situation et le développement des relations bilatérales.

Depuis 2011, l’Allemagne qui a toujours envoyé à Tunis d'excellents diplomates et ambassadeurs, a en effet fait montre d’un soutien précieux à la transition démocratique et au développement économique. Cette sollicitude vaut ainsi soutien à la nouvelle mission de Peter Prügel. Elle se trouve appuyée du côté tunisien, par l'impérissable souvenir que laisse son prédécesseur, Dr Andréas Reinicke (et son épouse Andréa). Cette image est rehaussée le travail en profondeur accompli par la GIZ, les Fondations Konrad Adenauer, Frederic Hebert et Hanns Seidel, et la chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-allemande. Sous de bons auspices commence pour l'Ambassadeur Prügel, alors une exaltante charge, bien prometteuse.

Biographie

Peter Prügel, né en 1958 à Säckingen dans le Bade Wütemberg est actuellement ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Afghanistan.

M. Prügel est titulaire d'un diplôme en sciences politiques et langues et littératures romanes à l'université de Constance. Il a par ailleurs étudié à l'École nationale d'administration (ENA) à Paris entre 1987 et 1989.

En 1989, il a intégré les Affaires étrangères à Bonn. En 1991 et 1992 il est chargé du dossier du retrait des troupes soviétiques de l'ex-RDA. De 1992 à 1995, il est conseiller économique à Rome et entre 1995 et 1997 conseiller politique à l'ambassade d'Allemagne à Belgrade. De retour à Berlin, M. Prügel et conseiller au cabinet du ministère des Affaires étrangères de 1997 à 2000.

Entre 2000 et 2002, M. Prügel participe à un programme d'échange avec le ministère français des Affaires étrangères, pendant lequel il est chargé de mission et chef du département Europe continentale. Entre 2002 et 2005, il est brièvement chef adjoint de la division du contrôle des exportations d'armes au ministère fédéral des Affaires étrangères à Berlin puis conseiller auprès du ministre fédéral des Affaires étrangères Joschka Fischer et ensuite membre du cabinet du ministre de 2005 à 2006 comme conseiller personnel du ministre fédéral des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier (l'actuel Président fédéral).

Entre 2006 et 2009, M. Prügel est chef de la section politique de l'ambassade d'Allemagne en Turquie, avant d'être muté dans la même qualité en Israël de 2009 à 2012.

De 2012 et 2015, il de retour en Allemagne comme directeur pour l'Asie et le Pacifique au ministère fédéral des Affaires étrangères.

En août 2015, M. Prügel est nommé ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Thaïlande et depuis 2018, il est ambassadeur en Afghanistan.