Les imprimantes Worforce Pro de Epson : performantes, compacts et respectueuses de l’environnement

Si vous êtes à la recherche d’une imprimante puissante, économique et efficace, nous vous invitons à opter pour la gamme Workforce Pro écologiques de Epson.

Compacts et fiables, ces imprimantes de grande qualité vont vous garantir compétitivité et performance. Avec cette gamme, Epson est fier de son engagement durable et sérieux dans la protection de l’environnement.

Produits Epson : un cycle de vie écologique

Du premier croquis jusqu'au début du processus du recyclage, tous les produits de Epson sont développés avec un cycle de vie écologiquement durable en tête. Selon Madame Imen Gorrab, consultante Epson Tunisie : « Il s'agit de la stratégie clé de nos produits respectueux de l'environnement qui portentles efforts de cette compagnie pour réduire l’impact environnemental au-delà des portes, dans les maisons et aux bureaux. »

« Les nouvelles imprimantes de Epson offrent la possibilité d’imprimer un nombre de pages plus grand ainsi qu’une meilleure qualité et une productivité plus améliorée.Ces nouveaux produits répondent parfaitement aux informations sur les économies de durabilité, générées par les produits à jet d'encre d'entreprise (BIJ) de Epson. », a-t-elle ajouté.

Les imprimantes à jet d'encre d'entreprise (BIJ), le nouveau bébé d’Epson

Les nouvelles imprimantes Epson Workforce Pro RIPS WF-C879R et WF-C878R rejoignent la gamme d'imprimantes à jet d'encre professionnelles Epson RIPS (High Ink Replicable Ink Pack). Ces produits permettent des rendements de pages allant jusqu'à 86 000 pages en monochrome et 50 000 pages en couleur sans avoir besoin de fournitures de remplacement, augmentant aussi la disponibilité et la productivité des produits et réduisant le besoin de l'intervention de l'utilisateur.

Pris en charge par le logiciel Epson Remote Service (ERS), ces nouveaux produits RIPS sont faciles à gérer à travers des diagnostics à distance et fournissant un service transparent pour le revendeur et le client final.

Avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 26 ppm, cette nouvelle gamme d’imprimanteconvient parfaitement aux exigences du marché. Leur lancement a été fait suite à l'annonce récente de Epson concernant l'ampleur des économies déjà générées par ses produits jet d'encre professionnels et l'opportunité restante pour les entreprises de passer à eux.

«Avec la durabilité, la productivité et l'efficacité fermement fixées comme moteurs clés lors de la spécification et de la sélection de produits commerciaux, Epson a cherché à s'assurer que sa gamme BIJ est en mesure de répondre à ces trois besoins», a expliqué Darren Phelps, vice-président des activités de Epson Europe.

Il a ajouté : «Ceci met en évidence les nouvelles opportunités d'économies offertes par ces produits. En fait, si toutes les entreprises qui utilisent actuellement des imprimantes laser, les remplacent par des imprimantes à jet d’encre professionnelles de la marque Epson, plus de 1,8 milliard de kwh d’énergie pourraient être économisés chaque année. Cela est équivaut à environ 636 milliers de tonnes de CO2 - un volume qu'il faudrait 29 millions d'arbres par an pour absorber. »