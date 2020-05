Soyez lauréats du Growth Stage Impact Ventures au Sommet Finance de Genève : l'appel du PNUD

Le PNUD, en partenariat avec l’EPFL Tech4Impact, Orange et SAP, lance son second Appel à Nominations pour l'initiative "Growth Stage Impact Ventures (GSIV) for SDGs", visant à identifier 12 entrepreneurs issus de pays en développement pour pitcher lors de notre SDG Finance Geneva Summit (SGSGeneva), au premier trimestre 2021.

Pour plus d'informations, merci de télécharger notre Communiqué de Presse officiel.

Nous voulons identifier des entreprises qui ont bouclé leur Série A de financement et qui délivrent des produits et services pour les Objectifs de développement durable (ODD). Ils contribuent à réduire les inégalités (notamment celles de genre) en fournissant aux plus pauvres des solutions d’accès à la santé de qualité, l’énergie propre et abordable, et de réduction et recyclage des déchets. Seules les entreprises ayant leur siège, leurs employés et leurs services dans les pays en développement sont considérées. En raison de la crise actuelle dûe au coronavirus (COVID-19), il est devenu impératif que des solutions soient développées et mises à disposition pour être prêt et faire face aux pandémies. Par conséquent, l'édition 2020 de la sélection GSIV encouragera tout particulièrement la nomination d'entreprises à impact développant des solutions spécifiques pouvant aider à prévenir, traiter, tester et / ou surveiller les maladies infectieuses.

Les nominations s'effectuent via un formulaire en ligne et la date limite est le 15 Juillet 2020, à 23h59 CET.

Voici la liste complète des critères d'éligibilité. Ces entrepreneurs soutenus par le PNUD peuvent prouver que les entreprises à impact social sont déjà florissantes dans les pays en développement.

Pour plus d'information sur nos finalistes de 2019, rendez-vous sur le site SGS.

(Communiqué)