Huit semaines depuis le train du Covid-19 : Pour qu’un train n’en cache pas d’autres!

Faîçal Ben Salah, Abdelwahed El Abassi, Mohamed Hsaîri, Moncef Bel Hadj Yahia

Les données

1. L’UGTT estime que l’impact financier de cinq semaines de confinement, appliqué à partir du 20 mars 2020, entrainera une baisse du PIB de 5%, soit six milliards de dinars.

2. Le Gouvernement a conclu que, dans la 1ère manche de la lutte contre le Covid-19, "la stratégie adoptée a pu éviter la catastrophe: 25 000 contaminations et 1000 décès". Nous n’allons pas discuter cette estimation résultant d’un modèle mathématique parmi tant d’autres. Nous allons la considérer bien qu’elle soit contestée par de nombreux experts.

"La santé, ça n’a pas de prix" !!

3. L'âge moyen des personnes décédées du virus dépasse les 79 ans en Europe. Il est d'environ 80 ans en Allemagne (87% des patients décédés avaient plus de 70 ans), de 79.5 ans en Italie (83.7% des personnes décédées avaient plus de 70 ans) et 84 ans en France (75% avaient 75 ans et plus).

4. Les jeunes sont beaucoup moins touchés par les formes graves: en moyenne, 1% des décès dans la tranche d’âge 0-14 ans et 2% dans celle de 15-49ans.

5. En France, la comorbidité était relevée chez 66% des personnes décédées; et seulement 2.5% des personnes décédées ne présentaient pas de comorbidité et étaient âgés de moins de 65 ans.

6. La mortalité varie selon les pays de 0.31 pour 105 habitants en Chine à 47.5 pour 105 en Italie voire 53.7 en Espagne. La Tunisie, à l’instar de l’ensemble des pays nord-africains, fait partie des pays où le taux de mortalité est faible (0.42 pour 105 habitants). Il est assez proche du Maroc (0,48 pour 105 habitants), d’Egypte (0.42 pour 105 habitants) et d’Algérie (1.09 pour 105 habitants).

7. Le décompte provisoire des décès par coronavirus (COVID-19) montre que les décès impliquant une maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), une pneumonie et une grippe signalés au NCHS, États-Unis, au cours de la période 1 février – 4 avril 2020 est comme suit :

a. Décès de toutes causes: 706.401

b. Décès COVID-19: 33.513

c. Décès dus à la pneumonie: 61.898

d. Décès avec pneumonie et COVID-19: 14.910

e. Décès dus à la grippe: 5.792

La lecture des données

a. Il est vrai que la décision du confinement général a été prise lors d’un moment de panique planétaire et d’incertitude générale quant aux caractéristiques du virus, à son mode de transmission, à ses effets, etc. Après 8 semaines et avec autant de recul et de données, il est temps de relativiser l’impact de la pandémie et d’adapter la riposte aux réalités des pays.

b. Sans tenir compte du fait que le pseudo-confinement général a durée 6 semaines et non 5, et sans inclure les frais des soins et de surveillance ou les engagements colossaux de dépenses publiques dans des programmes sociaux pour subvenir aux besoins des populations et de l’entreprise, un décès évité de Covid-19 aurait couté plus de 5 millions de dinars (MD); sans commune mesure avec le coût pour éviter un décès par Maladies Non Transmissibles (MNT : cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies respiratoires chroniques , diabète) ou un décès néo-natal !!!

"La santé n’a pas de prix……………. mais elle a un coût et des choix qui doivent être justifiés"

c. Les six milliards de dinars "volatilisés" représentent l’équivalent de :

• 120% des dépenses publiques en santé en une année qui sont estimées, en 2016 par l’OMS, à 3.9% du PIB ,

• près de 2 fois le montant du budget alloué au secteur de la santé publique au titre de l’année 2020 (3387.7 Millions de Dinars) ,

• 173 fois (et par conséquent années) le budget alloué aux programmes nationaux de prévention gérés par la Direction des Soins de Santé de Base, la

Direction de Médecine Scolaire et Universitaire et la Direction de l’Hygiène du Milieu de la Prévention et de l’Environnement réunies (34.498 MD en 2020).

d. En Tunisie, la mortalité prématurée chez les personnes âgées de moins de 65 ans représente le tiers des décès annuels notifiés . Sachant que près du tiers de cette mortalité prématurée est évitable , et que la mortalité des moins de 65 ans représente près de 40% du total des décès enregistrés en Tunisie, près de 9 000 décès seraient ainsi évitables par an, soit 9 fois les décès évités grâce à la riposte "énergique" de l’Etat face au Covid-19. Par ailleurs, et vu l’âge avancé des personnes décédées du Covid-19 d’une part et le fait que près des 2 tiers d’entre-eux présentaient une comorbidité d’autre part, la proportion d’années de vie perdues (AVP) que l’épidémie du Covid-19 aurait occasionné en cas de non recours au confinement, serait très faible (<3%) des AVP liées aux décès prématurés toutes causes confondues enregistrées annuellement dans notre pays et estimées, en 2006, à 588 891 AVP . Mais la peur, devenue généralisée, de faire partie des décès par Covid-19 peut conduire à calquer les modèles étrangers peu adaptés aux réalités du pays et à dépenser sans compter l’argent public.

«Les décès évitables des épidémies " lentes" sont peu détectables par notre système de veille sanitaire et font partie de la vie ‘’normale’’»

e. Des choix et des décisions ont été arrêtés pour lutter contre ces décès prématurés sans être appropriée aussi "énergiquement" par l’Etat. C’est le cas de la stratégie nationale multisectorielle de lutte contre les MNT 2018-2025 qui a été élaborée et adoptée mais non encore lancée (faute de moyens !!!). C’est également le cas du 4ème plan de lutte contre les cancers 2019-2024 qui n’est pas encore élaboré (faute d’attention et/ou d’organisation!!) ou des stratégies élaborées pour réduire les décès évitables maternels, néonataux, juvéniles ou chez les adolescents bien qu’elles sont inscrites dans les Objectifs pour le Développement Durable 2030.

f. A ce propos, faut-il rappeler, à titre d’illustration, que :

(i) les estimations prévoient que le taux de diabète de type 2, chez les adultes tunisiens âgés de plus de 30 ans, passera de 9,6% en 1996 à 23,2% à 26,6% en2027 ;

(ii) que 27,9% des tunisiens de plus de 15 ans sont hypertendus ;

(iii) que les projections, pour les cancers, prévoient une progression de l’incidence standardisée toutes localisations confondues de 143 pour 105 individus en 2008 à 184 pour 105 individus en 2024 chez l’homme et une progression de de 106 à 120 105 individus chez la femme au cours de la même période, et

(iv) la réduction de l’objectif de réduction de la mortalité maternelle était l’un des rares objectifs de santé non atteints parmi les Objectifs du Millénaire pour le Développement 2015 alors qu’il constitue un indicateur sur le fonctionnement du système.

g. Sur le plan financier, pour la prévention de ces maladies, l’Etat a prévu, en 2020, 1.283 Million de Dinars (MD) (330 mille dinars pour la prévention du diabète et de l’Hypertension, 183 mille dinars pour la lutte anti-tabagique, 330 mille dinar pour la lutte contre les cancers, et 450 mille dinars pour le programme de périnatalité ; soit l’équivalent du programme de lutte contre le VIH-SIDA (1.300 MD) qui bénéficie également d’une enveloppe consistante du Fond Mondial.

h. ….. etc.

L’aspiration

Espérons que les leçons retenues de la gestion de la pandémie du Covid-19, une fois l’évaluation faite, seraient une opportunité pour que les décideurs consentent à rationaliser les décisions en santé publique qui doivent se fonder, dans la transparence, sur des données probantes, à rouvrir le livre blanc, le projet de politique nationale de la santé, les stratégies et les plans déjà élaborés ; et qu’ils acceptent de réviser leurs orientations et leur distribution du peu des moyens dont ils disposent afin de… nous offrir l’occasion d’affirmer que la réponse de notre système de santé face aux besoins de la population n’a pas plus besoin d’être démontrée et que…… les décès évitables des MNT, de Mortalité Maternelle ou de Mortalité Néo Natale sont aussi précieux que ceux des pandémies des maladies transmissibles. La lucidité et la rationalité doivent reprendre leurs droits pour la bonne santé de notre population, pour l’avenir de notre pays et de celui de sa jeunesse !

Faîçal Ben Salah, Abdelwahed El Abassi, Mohamed Hsaîri, Moncef Bel Hadj Yahia