Général El Bekri : Multiplier les tests, imposer le masque

Comme pour l’Italie, la France, l’Espagne, l’Iran et maintenant les Etats Unis d’Amérique, la poussée du coronavirus dans notre pays suivra une courbe exponentielle. Elle est due en grande partie à la limitation des tests disponibles et le non respect des mesures de confinement.

Plus on teste plus on découvre des personnes contaminées et in fine il y aura plus de décès. Il a été estimé, par plusieurs scientifiques chinois, britanniques et américains, qu’environ 30% des personnes contaminées l’ont été par des personnes malades asymptomatiques qui ne présentent aucun signe de la maladie au début de leur infection par le virus.

Qu’en est-il alors de ces personnes asymptomatiques qui ne sont pas conscientes de leur situation de « distributeur ambulantes du virus », qui ne sont pas testées, qui ne portent pas de masques et qui sont immergées dans leurs familles et parmi la population ?

A ce jour, on compte en Tunisie, 7750 tests de dépistage, et déplore 600 personnes contaminées ainsi que 20 décès. On peut bien se dire «al hamdou lellah » et que finalement ce n’est pas si grave comparativement aux milliers de morts de plusieurs pays notamment les 16.523 décès en Italie, 13.055 en Espagne, 10.335 aux USA et 8.911 en France à la date du 6 avril et que peut être on va s’en tirer à bon compte !

Plusieurs voix s’élèvent pour demander l’imposition généralisée du masque en public et je suis l’une de ces voix. Les chinois l’on faite (avec des mesures fermes de confinement) et on a vu que leur courbe de contamination et de décès est descendante depuis quelques semaines.

Récemment la ville de Laredo au Texas a exigé que les gens portent des masques ou même des foulards ou autre bandeaux pour se couvrir ou risquer 1000 $ d’amende.

Je pense donc qu’il est impératif de généraliser et imposer le port d’un masque en public (même fait maison comme cela se fait de plus en plus) et de même l’imposer aux chauffeurs de taxis et autres moyens de transports publics ainsi qu’au personnel des entreprises et administrations publiques et privées.

Il faut de même augmenter fortement la capacité en tests de dépistage du coronavirus et la capacité de prise en charge en soins intensifs et se préparer à l’explosion des courbes de contamination et de décès.

Je ne pense pas malheureusement que l’on atteindra le pic dans une semaine ou même 10 jours comme cela a été déclaré récemment par Monsieur le Président du Conseil des ministres, mais bien dans beaucoup plus de semaines, et la récente déclaration alarmiste du ministre de la santé qui a écrit, hier le Lundi 6 avril sur sa page Facebook, que nous sommes entrain de perdre tout ce que nous avons érigé dans la lutte contre l’épidémie est un signe qui ne trompe pas.

Il faut continuer la lutte et il faut demeurer ferme, que dis-je très ferme, personne ne viendra à notre secours, c’est à nous de sauver notre pays.

Général (R) El Bekri