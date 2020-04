UTIC – Le groupe Chaïbi multiplie les dons : plus de 3 millions de dinars, déjà

Equipements de santé, lots de produits alimentaires et d’entretien, et dons financiers au compte 1818 : le groupe UTIC, fondé par Taoufik Chaïbi, se déploie en solidarité agissante. Si son premier souci a été de préserver la santé de ses employés et de leur éviter la perte de leurs emplois, il s’est empressé de soutenir des hôpitaux, de secourir des familles nécessiteuses, d’appuyer le fond Relance Culture et d’alimenter les ressources d’appui à la santé. Le réseau Carrefour est mis à contribution pour la distribution, grâce à son étendue et à sa proximité avec les populations locales. Au total, ces contributions s’élèvent à plus de 3 millions de dinars et se poursuivent croissantes.

Communiqué

Depuis l’annonce du premier cas Covid-19 en Tunisie, le groupe UTIC a pris l’initiative pour être aux côtés des Tunisiens durant cette période difficile, à travers multiples aides, dons et subventions.

Le groupe UTIC rend hommage et salue avec un profond respect la mobilisation quotidienne du personnel hospitalier et celle des forces de l'ordre, et réitère par la même sa considération envers tous ses collaborateurs, également mobilisés afin de réduire les impacts économiques et sociaux de cette crise sans précédent pour notre pays.

Le groupe UTIC est également entièrement mobilisé pour la préservation des emplois et est particulièrement fier de la mobilisation du personnel Carrefour, à un moment où les Tunisiens en ont désormais le plus besoin, avec des magasins ouverts sur l’ensemble du territoire national, dans le strict respect des règles sanitaires et d’hygiène tout en assurant un approvisionnement régulier des citoyens en produits essentiels et aux meilleurs prix.

Dès le début de la crise, le groupe UTIC a multiplié les contributions pour venir en aide à ceux qui en ont besoin et rejoindre les efforts nationaux contre la propagation et l’impact social et économique du coronavirus. Le montant des aides a dépassé les 3 millions de dinars notamment à travers :

• Un premier don de 250 000 dinars au fonds 1818 versé par Carrefour en marge du Téléthon organisé par la Télévision nationale. Cette contribution a été versée à travers la chambre syndicale de la grande distribution.

• Un don supplémentaire direct de 2 millions de dinars au fonds 1818 versé par le groupe UTIC pour soutenir ce fonds.

• Un don de 200 000 dinars au Fonds Relance Culture, créé par le ministère des affaires culturelles, destiné à soutenir la stabilité économique et sociale des acteurs culturels dont la situation matérielle est impactée négativement par la crise.

• Une aide aux établissements de santé, sous forme de matériel médical et équipements, livrée directement à des hôpitaux de la place, dans le cadre de l'élan national visant à mieux équiper et protéger notre personnel médical, en première ligne de ce combat contre la pandémie.

• Une aide aux familles défavorisées, sous forme de lots de produits de première nécessité, dans le cadre du programme soutenu par le ministère des Affaires sociales. Les premiers lots de ces produits ont commencé à être livrés aux différents gouvernorats, sur tout le territoire national. La distribution se poursuivra tout au long de cette période difficile.

Attaché comme toujours à sa dimension citoyenne socialement responsable, le groupe UTIC tient à poursuivre ces initiatives dans le cadre d’un programme sociétal à part entière, tout au long de la période à venir.

Des efforts soutenus seront régulièrement déployés par le groupe UTIC, et particulièrement Carrefour, pour encore plus de proximité et de solidarité avec les franges nécessiteuses de la société.

Le groupe UTIC a par ailleurs toujours privilégié l’efficacité discrète de l’action sur le terrain et coordonne avec les autorités compétentes et la société civile dans sa démarche.

Soyons tous unis aujourd'hui dans cet élan de solidarité et de citoyenneté dont notre Tunisie a besoin, plus que jamais !