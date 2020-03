Cher Tous, Leaders Magazine & Leaders Arabiya seront au rendez-vous, en version digitale

Cher Tous,

Il va falloir s’y adapter. Plus, en tirer bénéfice. La pandémie du Covid-19 et le confinement général pénalisent lourdement la presse écrite. Imprimeries à l’arrêt, même si certaines demeurent prêtes à tirer journaux et magazines, distribution en kiosques, envoi postal et livraison à domicile deviennent impossibles. Plus encore, le papier qui passe de mains en mains est suspecté de propager le virus.

Pourtant, c’est encore plus durant ces temps très particuliers, que la presse écrite doit continuer à exister, jouer son rôle, assumer son devoir. Si l’audiovisuel et les réseaux sociaux sont les mieux placés en tant que médias d’alerte instantanée, la réflexion, l’analyse, la prise de recul sont du domaine de l’imprimé.

La presse écrite ne doit pas mourir. Pour survivre, elle doit se réinventer. Et pour se réinventer, en plus du contenu, elle doit se convertir de son édition imprimée, au numérique.

Dans chaque crise, il y a risque, mais aussi opportunité. L’opportunité pour la presse écrite est en effet d’accélérer sa mutation digitale. Le confinement procure plus de temps libre et favorise ainsi la lecture, au calme et dans l’appréciation du contenu.

Pour Leaders, le choix s’est imposé de lui-même. L’expérience du journal en ligne www.leaders.com.tn , a permis en plus de 10 ans, d’affiner chaque jour davantage la maîtrise des technologies numériques. Il s’agit à présent de mettre cette expertise au service des lecteurs de nos magazines Leaders & Leaders Arabiya, et de nos annonceurs.

Nos lecteurs sont en droit de ne pas être privés de leurs magazines préférés. Ils y puisent avec délectation comme nous assurent-ils, matière d’information, d’analyse, de découverte et autres nourritures spirituelles.

Nos abonnés, aussi, sont en droit de continuer à recevoir leur exemplaire. D’une manière ou d’une autre.

Nos annonceurs, également, sont en droit de promouvoir leurs marques, leurs produits, leurs services et leurs activités. S’il ralentit l’économie et impose la distanciation, le confinement n’arrête pas la vie. Une fois la pandémie derrière nous, il va falloir rebondir. La reprise, demain, se prépare aujourd’hui. La relation avec le client se construit dans la durée, non en opportunisme ponctuel, de part ou d’autre.

Ces deux principes de continuité dans la résilience et la détermination de toute l’équipe qui mérite hommage, ont guidé notre réflexion et fondé notre décision.

Nos magazines Leaders & Leaders Arabiya continueront à paraître, toujours à leur rendez-vous mensuel (le 1er du mois en Français et le 15 en Arabe). Maquettés, prêts au téléchargement, à l’impression personnelle si souhaité, ils seront également disponibles à la lecture sur ordinateur, tablette, smartphone et autres terminaux. La forme sera la même, la mise en page aussi, et le contenu encore plus riche et plus diversifié.

Une place spéciale sera accordée au traitement de la pandémie, au-delà du factuel, sous ses différents aspects structurels.

Une large diffusion sera assurée sur internet, en gratuité totale. Chaque numéro sera envoyé à tous les abonnés à l’édition imprimée, ainsi qu’à ceux de la Newsletter électronique, et à une liste de contacts forte de 5000 noms & adresses. N’hésitez pas à vous y inscrire par mail à nous envoyer sur l’adresse suivante : leadersdigit@gmail.com . Aussi, sera-t-il mis en téléchargement gratuit sur nos sites électroniques. Actuellement, nous sommes en vitesse de croisière avec une moyenne de 80.000 visiteurs / jour. Cette performance en lectorat de haut niveau est appelée à s’intensifier avec la conversion de la presse écrite au numérique et le confinement. La tendance se confirmera et s’accroîtra à l’avenir.

Votre soutien nous sera précieux, déterminant, voire vital.

• Lecteurs, par votre fidélité, vos commentaires, vos propositions. Nous y serons très attentifs et très reconnaissants.

• Abonnés, vous nous en excuserez. Nous comptons sur votre compréhension et vous remercions de migrer avec nous au total digital.

• Annonceurs, sans vous, nous ne saurions résister et continuer à paraître. En soutenant une presse libre, indépendante et de qualité, vous soutenez la liberté de la presse, le pluralisme du débat d’idées et le droit à l’information et à la connaissance. Pour vous aussi, les temps sont difficiles et chaque dépense doit s’avérer un investissement utile. Soyez assurés que vous en serez récompensés. L’audience de plus en plus élargie et le lectorat de haut niveau, garantiront à vos messages publicitaires plus de visibilité, de mémorisation, d’appréciation, donc d’impact.

Si nous continuerons dans l’effort et la quête de l’excellence, c’est pour vous satisfaire.

N’interrompez ni votre lecture, ni votre abonnement, ni vos insertions publicitaires. Votre confiance sera notre moteur de survie, notre ressort de résilience, notre motif de performance.

Nous comptons sur vous. Vous pouvez comptez sur nous. N’hésitez pas à nous contacter.

Prenez soin de vous-mêmes et de tous les vôtres !

Taoufik Habaieb, Hédi Bèhi & Abdelhafidh Harguem

Contacts utiles

Taoufik Habaieb leaders.tunisie@gmail.com

Hédi Bèhi redac@leaders.com.tn

Abdelhafidh Harguem aharguem@yahoo.fr



Webmastering

Raied Bouaziz webmaster@leaders.com.tn



Marketing & Pub

Taïeb Habaieb habaieb.taieb@gmail.com

Najeh Kharrez kharreznajeh@gmail.com

Fatma Hentati fatma.hentati2020@gmail.com



Abonnements & Diffusion

Fayçal Mejjadi mejjady.faycal@gmail.com

Hamdi Mzoughi hmzoughi1976@gmail.com