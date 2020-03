Paris, New York, et Riyadh attendent leurs nouveaux ambassadeurs de Tunisie

Maintenant que le nouveau gouvernement est en place, les postes diplomatiques et consulaire tunisiens vacants à l’étranger attendent d’urgence la nomination de leurs nouveaux chefs. Tous sont importants et prioritaires. Il s’agit de :

l’ambassadeur représentant-permanent auprès de l’ONU à New York (après le rappel de Moncef Baati, il y a un mois, début février),

l’ambassadeur à Paris (vacant depuis la fin de mission, il y a quatre mois de Abdelaziz Rassaa)

le Consul général à Paris (le plus grand poste consulaire, sans titulaire, après la fin de mission il y a quatre mois aussi de Ali Chaalali),

l’ambassadeur en Arabie saoudite, resté sans ambassadeur après le retour de Ryadh, de Lotfi Ben Gaïed, à l’expiration de la période habituelle d’affection et nommé directeur général Amérique, Asie et Océanie.

Bachtobji à Genève?

Quant au poste d’ambassadeur représentant permanent de Tunisie auprès de l’ONU à Genève, en attente depuis des mois, il doit revenir à Sabri Bachtobji, qui était jusque-là, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, et avait assuré l’intérim du ministre, pendant plus de cinq mois, depuis octobre dernier, suite au départ de Khemaies Jhinaoui.

En 2020, 20 autres postes à pourvoir

Il ne s’agit là que d’un premier lot de nominations à la tête d’ambassades et de consulats généraux de Tunisie au cours de cette année, 2020. Curieux hasard des chiffres, pas moins de 20 autres postes seront déclarés vacants cet été, et devront être pourvus dans le cadre du mouvement diplomatique annuel. De concert avec le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, il appartiendra au ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, de soumettre les propositions appropriées à la validation du président de la République, Kais Saïed.

Pour mémoire, le poste de secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats arabes, directeur du centre de Tunis lui aussi vacant, depuis le départ il y a 10 mois, en avril dernier, de Abdellatif Abid, élu constituant ( le 23 octobre 2011) puis nommé ministre d'Ettakatol, à l'Education vient juste d'être pourvu.C'est le professseur Mohamed Salah Ben Aïssa qui y est nommé, la semaine dernière. Ancien doyen la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis entre 2002 et 2008 et président de l'Association tunisienne des sciences administratives depuis 2001, il avait été secrétraire général du gouvernement sous Béji Caïd Essesbi (2011) et ministre de la Justice dans le premier gouvernement de Habib Essid ( février - octobre 2015).