Over fifty ? Aalech la ?

Tel est le nouveau slogan lancé par une Marianne James au meilleur de sa forme, qui, ravie de son escapade tunisienne, présentait avec humour et pep la soirée Over fifty, et alors, première édition tunisienne de ce que tout le monde souhaitait voir devenir une tradition. Cinquante femmes tunisiennes, accompagnées d’une dizaine d’amies françaises venues les soutenir, étaient venus clamer haut et fort, avec un humour ravageur et une joie de vivre irrépressible, que la Tunisie est belle, forte de ses femmes, de leur courage, de leur volonté, de leur amour de la patrie, de leur foi dans son avenir.

Elles étaient femmes de tous horizons, physicienne, designer, avocate, journaliste, chauffeur de taxi, chef d’entreprise, bouchère. Toutes avaient plus de cinquante ans, ce qu’elles décrétaient le plus bel âge de la vie. Toutes avaient des parcours inspirant, motivant, témoignant de belles success story. Et toutes avaient joyeusement répondu à l’appel de Nathalie Garçon, styliste rebelle et atypique qui a créé une association « over fifty », et qui se propose de diffuser le concept à travers le monde. Nathalie Garçon, fortement ancrée en Tunisie où elle réside et travaille souvent, et où elle a créé un réseau d’amitiés, a invité des stylistes tunisiens à habiller ces femmes, et pour certaines d’entre elles, à défiler également. L’évènement a été accueilli par l’Institut Français de Tunis, partenaire de l’évènement, et soutenu par de nombreux sponsors.

Parmi les over fifty de l’autre rive, on remarquait la présence de Sandrine Bonnaire, Ariane Massenet, Catherine Ceylac, Catherine Lara qui accompagnait de son violon la danse superbe de Soundos Belhassen, ou encore Caroline Loeb qui enchantait le public de sa voix.