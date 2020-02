Amine Souguir: Les cinq mesures que je recommanderais si j'étais chef de gouvernement

1) Mobiliser des ressources fiscales en récompensant les bonnes pratiques et en encourageant le consommateur à exiger systématiquement des factures

Cela nécessite:

• Attribuer à chaque citoyen un identifiant fiscal unique

• La mise en place d'un système d'émission de factures avec un identifiant unique

• Créer une loterie avec un récompense importante attribuée à un numéro de facture tiré au sort

• Permettre à l'Etat d'octroyer des avantages fiscaux et rembourser certaines dépenses des citoyens jusqu'a un certain seuil pour encourager la consommation et l'émission systématiques de factures (restauration culture ect)

2) Lancer un audit poussé des entreprises publiques et déclarer la guerre aux emplois fictifs dans ces entreprises

3) Lancer un plan administration 100% digitale)/ ou zéro accès à l'administration physique pour les investisseurs étrangers ( dans un premier temps) ce qui encouragera l'investissement et nécessitera de lancer des lois, des décrets et des circulaires de application définissant la signature électronique et l'authentification numérique des documents administratifs

4) Permettre aux agriculteurs de mettre en concurrence les acheteurs et de vendre au juste prix en créant une bourse de produits agricoles avec un système d'information en temps réel permettant de choisir d'avance où vendre. L'agriculteur pourrait éventuellement affaire avec des courtiers ou des transporteurs dont on réglementera l'activité par cahier des charges. l'informatisation du système va aider à déceler les ententes illicites et les pratiques anticoncurrentielles et rééquilibrer le profit en faveur des producteurs au détriment des intermédiaires.

5) Lancer un plan national de lutter contre le trafic et l'usage de drogues avec un volet législatif sécuritaire éducatif et sanitaire. Ce fléau est en train de miner la société d'aggraver l'insécurité et de marginaliser une frange étendu de notre jeunesse.

Amine souguir

Médecin spécialiste en ophtalmologie

Anciens membre du Bureau du syndicat des internes et résidents de Tunis

Membre fondateur de l'association des jeunes médecins

Ces propositions sont issues du projet collaboratif Almouwaten qui est en phase de pré-lancement



Lire aussi

Saber Trabelsi: Si j'étais chef de gouvernement, Voici les 5 premières mesures que je devrais prendre

Si vous étiez chef de gouvernement, quelles seraient les cinq premières mesures que vous prendriez

La réponse d'Elyès Jouini à la question de Leaders : Voici les mesures prioritaires qu'un chef de gouvernement devrait prendre

Anis Marrakchi : Ce que j'aurais recommandé au futur chef de gouvernement

Elyès Fakhfakh: Tiendra-t-il?