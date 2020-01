Mr Karim Koundi a 20 années d’expérience internationale de Conseil et de Gestion dans le domaine des Technologies de l’Information et de Communication. Il est spécialisé dans le conseil aux opérateurs et autorités du secteur des TIC. Il intervient notamment dans plusieurs pays Africains pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement de l’économie numérique et de transformation digitale notamment le développement des ecosystèmes de l’entreprenariat et de l’innovation en Afrique.

Après avoir obtenu son baccalauréat à Tunis, il a effectué des études d’ingénieur en Télécommunications à l’INSA de Lyon en France suivies d’un mastère en administration des affaires (MBA) en gestion de la Technologie aux Pays-Bas.

A l’issue de ces études, il a rejoint Shell Services International aux Pays-Bas pour élaborer un plan stratégique de lancement et de développement des services de télécommunications au Nigéria. Il a rejoint ensuite, durant 10 années, le cabinet de conseil international Accenture au sein duquel il a participé et dirigé une multitude de missions de conseil, de gestion et d’intégration des Technologies pour le compte de clients dans le domaine des TIC dans plusieurs pays et principalement au sein d’opérateurs de télécommunications et de fournisseurs d’accès internet en Europe.

Il a par la suite rejoint Tunisie Telecom et a occupé la fonction de Directeur Central des Systèmes d’Information (CIO) de l’opérateur.

Il occupe depuis début 2013 la position d’Associé au sein du cabinet d’audit et de conseil Deloitte en charge du secteur TMT (Technologie, Média et Télécommunication) sur la région Afrique Francophone.