Qui est Imed Derouiche, proposé au poste de ministre de la Défense nationale

Imed Derouiche, né à Tunis le 28 janvier 1962, a commencé sa carrière en date du 2 mars 1987 en qualité de Juge Suppléant au Tribunal de Première Instance de Tunis. Il a été par la suite, successivement Juge rattaché à la Cour d’Appel de Tunis, Substitut du Procureur de la République à Tunis, Juge Cantonal à Tunis puis à Carthage. Il fût promu au deuxième grade de la magistrature en 1998, pour être Conseiller à la Cour d’Appel de Tunis avant d’être nommé Vice-président du Tribunal de Première Instance de Tunis et au troisième grade en 2006 pour occuper divers postes : Conseiller à la Cour de Cassation , Chef de cellule de recherche au Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires, Directeur Général dudit Centre , Directeur Général de l’Institut Supérieur de la Magistrature, Avocat Général Directeur Général des Etudes et de la Législation au Ministère de la Justice, jusqu’à sa nomination au poste de Procureur Général Directeur des Services Judiciaires le 14 juin 2017.

En outre, Imed Derouiche était de 2006 à 2016, magistrat membre du Conseil de la concurrence. Il a enseigné à l’Institut Supérieur de la Profession d’Avocat et y a été élu membre du conseil scientifique, à la faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis et à l’Institut Supérieur de la Magistrature.

Il a fait ses études primaires et secondaires au Collège Sadiki et ses études supérieures à la Faculté de Droit de Tunis où obtint la licence en droit, section droit privé, puis le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Il est titulaire d’un certificat en pédagogie d’études post universitaires et d’un certificat en droit international humanitaire. Il a poursuivi un stage à la Cour de Cassation française, deux cycles de formation en droit de la propriété intellectuelle et un cycle de formation en matière de lutte contre la corruption.

Il a participé à plusieurs séminaires, colloques scientifiques et cycles de formation aussi bien nationaux qu’internationaux en y donnant des conférences, dont nombre ont été publiées et ce, entre-autres à l’Institut Supérieur de la Magistrature, à l’Institut Supérieur de la Profession d’Avocat, à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, au Centre de conciliation et d’arbitrage de Tunis, au Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires, au Centre régional d’arbitrage du Caire, au programme Euro-Med Justice, à la Conférence de La Haye de droit international privé, à la Fondation allemande de coopération juridique internationale, à la Commission Européenne pour l’efficacité de la justice, à l’association Africaine des Procureurs Généraux et à l’Ecole Supérieure de Guerre de Tunis.

Il a présidé diverses commissions investies de la mission d’élaboration de projets de lois. Il était membre de la commission de modernisation des lois types Arabes relevant du Centre Arabe d’études juridiques et judiciaires rattaché au Conseil des Ministres de la Justice Arabe siégeant à Beyrouth, du Conseil de l’Instance Nationale de lutte contre la corruption et du Conseil d’Administration de l’Autorité de Contrôle de la Micro-finance.

Imed Derouiche est marié.