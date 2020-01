Le Carthage Symphonic Orchestra démarre l’année sous les meilleurs auspices (Vidéo)

Le concert du Nouvel an du Carthage Symphonic Orchestra reprend les classiques de Strauss accompagnés de quelques pièces plus originales.

Dans la mythique salle du théâtre municipal, et après les festivités du nouvel an, quoi de mieux qu’un concert de Hafedh Makni pour commencer l’année en beauté. Le chef d’orchestre à la gestuelle reconnaissable entre toutes revisite Strauss pour son concert du Nouvel An. Le concert est dédié à la famille Strauss, que ce soit Johan ou Josef Strauss. Les grands classiques comme le beau Danube Bleu y sont accompagnés de pièces plus originales, comme l’émouvante Adiemus de Karl Jenkins ou encore l’orientale Sahretna des frères Rahabani.

Certaines pièces étaient uniquement jouées par l’orchestre et d’autre étaient accompagnées du chœur, ce qui crée une variété au sein du concert. Le Carthage Symphonic Orchestra fédère les amateurs de musique, de tous âges et de tous bords, afin de célébrer l’art et la création. L’Adiemus de Karl Jenkins était tout particulièrement réussi, les voix du chœur de plus en plus fortes chantant en harmonie et remplissant l’espace avec beaucoup de présence et de force dans chaque note.

Le Carthage Symphonic Orchestra se distingue par sa composition. Créé en juillet 2018, en plus d’un orchestre classique au complet de 36 musiciens, il comprend un chœur amateur de près de 120 choristes triés sur le volet. L’orchestre réalise des concerts essentiellement au théâtre municipal et au 4ème art, en se produisant à Tunis et dans d’autres villes. Il se distingue également par son activité reposant sur le mécénat, avec de nombreux soutiens. Pour Hafedh Makni : « L’orchestre est soutenu par Afrah Group pour la logistique et la décoration, Teskerti pour la vente des billets, Tunisair pour amener des musiciens, avec également un grand mécène qui nous a soutenu dernièrement : M. Raouf Laamouri et son hôtel Asdrubal Hammamet ».

L’année 2020 s’annonce riche pour l’orchestre. Hafedh Makni présente ainsi le programme : « après le concert du 3 janvier, qui a repris le programme du concert du Nouvel an, nous aurons un concert spécialement dédié à Beethoven à l’occasion du 250ème anniversaire de sa naissance ».

Sarra Boussen