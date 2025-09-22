La production Epson alimentée à 100 % par de l’électricité renouvelable

Epson s’est donné pour objectif de devenir carbone négatif d’ici 2050(*1). Pour concrétiser cette ambition, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées lors de la fabrication de ses produits est primordiale. La transition vers 100 % d’électricité renouvelable est désormais effective sur l’ensemble de nos sites mondiaux(*2), et nos produits proviennent d’usines alimentées exclusivement par des énergies renouvelables.

Désormais, au-delà de nos propres initiatives, nous souhaitons unir nos forces à celles de nos partenaires pour réduire ensemble notre impact environnemental.

« Nous voulons fournir à nos clients des produits et des services qui ont également la valeur d’un faible impact environnemental, une valeur qui répond aux besoins de la société. ». Telle est l’ambition d’Epson.

Relever le défi de la transition vers l’électricité renouvelable

En 2017, 77 % des émissions de GES(*3) liées à la production interne d’Epson (ensemble du groupe) provenaient de la consommation d’électricité, dont environ 60 % sur le territoire japonais. C’est donc logiquement que la première étape de la transition s’est concentrée sur le Japon. Toutefois, l’offre d’électricité renouvelable y était encore limitée à l’époque, rendant cette transition difficile pour les sites industriels à forte consommation.

Epson a alors décidé d’exploiter l’environnement naturel de la préfecture de Nagano, où l’entreprise a été fondée. Grâce à l’abondance de rivières dans cette région, l’énergie hydroélectrique a été identifiée comme une solution locale prometteuse. Des efforts ont été lancés à une époque où les compagnies d’électricité ne proposaient pas encore d’options dédiées aux énergies renouvelables. Epson a négocié avec les fournisseurs d’énergie des régions de Nagano et de Tohoku, s’engageant à acheter durablement de grandes quantités d’électricité verte. Ces discussions ont mené à la création d’un mécanisme d’approvisionnement en énergie renouvelable.

En novembre 2021, tous les sites d’Epson situés au Japon fonctionnaient avec de l’électricité renouvelable(*2).

En partenariat avec des acteurs locaux, nous choisissons des énergies renouvelables sur mesure pour chaque région

En parallèle, Epson a accéléré la transition énergétique de ses sites à l’international. Dans certaines zones, l’électricité renouvelable était rare, coûteuse, ou difficile d’accès. Dans chaque cas, Epson a fait le choix d’utiliser autant que possible de l’énergie produite localement, contribuant ainsi à réduire les coûts de transport, à favoriser la création d’emplois et à renforcer la conscience environnementale.

La stratégie s’est adaptée aux ressources disponibles dans chaque région:

• Philippines – énergie géothermique : centrale de MakBan, exploitée par AboitizPower, dans la région du lac Taal

• Japon – hydroélectricité:

- Centrale Kosumo no Shizuku, alimentée par la rivière Yotagiri, exploitée par le Bureau des Entreprises Préfectorales de Nagano ;

- Centrale exploitée par le Bureau des Entreprises Publiques de la Préfecture de Nagano, située près de la rivière Tenryu.

• Indonésie – biomasse: production mixte utilisant notamment des coques de palmier, à la centrale de Babelan, exploitée par Cikarang Listrindo.

Transition vers l’électricité renouvelable* réalisée en 2023 dans l’ensemble des sites du groupe à travers le monde

En mars 2021, Epson annonçait son objectif de devenir carbone négatif d’ici 2050 et s’engageait simultanément à n’utiliser que de l’électricité issue de sources renouvelables dans l’ensemble de ses sites. Grâce à une mise en œuvre progressive, cet engagement a été tenu en décembre 2023, moins de trois ans après son annonce.

Avec une consommation annuelle estimée à 876 GWh*6, cette transition a permis de réduire les émissions de GES d’environ 400 000 tonnes. Nous livrons désormais des produits conçus dans des usines alimentées exclusivement par de l’électricité renouvelable.

(*Certains sites commerciaux et locaux loués, pour lesquels la consommation électrique ne peut être déterminée, sont exclus.)

Construire une société durable avec nos partenaires

Forts de cette réussite, nous avons entamé une nouvelle étape : collaborer avec des partenaires qui partagent notre engagement pour un avenir durable. En effet, la majorité des émissions de GES d’une entreprise ne provient pas directement de ses propres opérations (scope (1*4)) ou de sa consommation d’électricité (scope (2*5)), mais de sa chaîne de valeur (scope (3*7)), sur laquelle elle exerce une responsabilité indirecte.

Pour avoir un impact réel, il est donc essentiel d’agir collectivement. Epson entend partager son expérience et soutenir ses fournisseurs dans leurs démarches de décarbonisation. En rassemblant de plus en plus d’acteurs autour d’une même vision, nous voulons ouvrir la voie vers une société véritablement durable.

Notes

*1 Vision | Développement durable | Epson

*2 À l’exception de certains sites de vente et de biens immobiliers loués pour lesquels la consommation d’électricité ne peut être déterminée.

*3 Inclut le scope 1*4 et le scope 2*5

*4 Émissions directes issues de la combustion de carburants par les installations de l’entreprise

*5 Émissions indirectes associées à l’électricité consommée

*6 Données de l’exercice 2022, incluant l’électricité produite en cogénération et sur site

*7 Émissions indirectes issues de l’ensemble de la chaîne de valeur (achats, transport, usage, etc.)







