Mahindra et Mytek , en route vers la réussite!

Fidèle à son engagement de toujours accompagner ses clients à chaque étape de leur parcours, Mahindra, saisit l’occasion de la rentrée scolaire pour lancer une offre exclusive sur son modèle phare, le XUV300, élu crossover le plus vendu en 2024, en collaboration avec le leader de la vente en ligne, Mytek.

Pour rendre cette rentrée inoubliable, Mahindra offre à ses clients un pack d’une valeur de 2000 DT pour tout achat du modèle XUV300 jusqu’au 25 septembre.

Le pack offert est composé de:

- Ordinateur Portable et imprimante

- 10 000 km d’entretien gratuit

Cette initiative illustre l’engagement de Mahindra et Mytek à offrir des avantages concrets tout en garantissant une rentrée gagnante.

Rendez-vous dans les concessions Mahindra pour découvrir le XUV300 et profiter de cette offre exclusive.

Adresses des showrooms Mahindra et son réseau agréé:

• Ben Arous

• Bir El Kassaa

• Mnihla

• La Marsa

• Sousse

• Sfax

• Gabès

• Nabeul