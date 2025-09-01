Rentrée scolaire: Epson soutient l’apprentissage numérique avec sa gamme EcoTank

Rentrée scolaire 2025 : Epson annonce une offre exclusive autour de sa gamme EcoTank pour soutenir l’apprentissage des jeunes.

En ligne de mire : un apprentissage accessible, interactif et connecté, en phase avec les enjeux pédagogiques actuels.

Deux mois après l’annonce de son partenariat régional avec l’icône mondiale de la musique Shakira, également engagée en faveur de l’éducation et de l’inclusion des enfants dans les régions défavorisées, Epson inscrit cette rentrée scolaire sous le signe de l’innovation, de la créativité et du soutien à la jeunesse. La marque déploie ainsi une initiative locale destinée à accompagner les jeunes dans leur apprentissage, tout en valorisant les usages numériques favorisant un accès stimulant et de qualité à l’éducation.

Cette initiative s’inscrit dans un engagement plus large que l’enseigne japonaise nourrit depuis plusieurs décennies, en agissant concrètement en faveur de l’éducation à travers le monde. Ces actions s’inscrivent dans une logique de co-construction avec les institutions éducatives et les enseignants, à travers une écoute active des besoins du terrain. Les technologies Epson sont conçues en intégrant ces attentes pour répondre aux enjeux de performance, de durabilité et de simplicité. C’est dans cette continuité que s’inscrit l’offre annoncée pour la rentrée 2025.

Une offre exclusive autour de la gamme EcoTank

Forte du succès mondial de sa gamme EcoTank : avec plus de 100 millions d’unités vendues dans le monde à ce jour, Epson lance une offre éducative exclusive à l’occasion de la rentrée scolaire 2025, valable jusqu’au 30 septembre 2025.

À l’achat d’une imprimante EcoTank Home ou EcoTank Home+, les étudiants peuvent bénéficier d’un maximum de 3 cours en ligne gratuits pour une valeur totale pouvant atteindre 220 DT. Les modèles concernés incluent plusieurs références des gammes EcoTank Home, à savoir les séries L121, L1250, L3210, L3211, L3250, L3251 et L3260, ainsi que les séries EcoTank Home+ L3550, L3560 et L4260.

Les imprimantes EcoTank se distinguent par leur technologie sans cartouche, basée sur un système de réservoirs d’encre rechargeables. Elles permettent ainsi de réaliser d’importantes économies sur le long terme, tout en réduisant considérablement l’impact environnemental. Grâce à leur grande autonomie d’encre et à leur fiabilité, elles représentent une solution durable et accessible, parfaitement adaptée aux besoins des familles, des étudiants et des enseignants. Autant d’atouts qui font de cette gamme un choix idéal pour accompagner l’apprentissage à domicile.

Une approche pédagogique interactive et sur mesure

Deux options sont proposées:

• Perply: Une plateforme de tutorat en ligne en individuel, conçue pour accompagner les jeunes dans leur apprentissage. Que ce soit pour une langue ou une matière scolaire, les élèves progressent à leur rythme grâce à des séances personnalisées, des outils interactifs et des contenus adaptés à leurs besoins.

• iCodejr: Première classe de codage en ligne dans la région du Moyen-Orient, basée sur RISE, STEAM et la taxonomie de Bloom, qui initie les jeunes à la pensée logique, à la résolution de problèmes et à l’innovation, à travers une approche structurée conçue pour enseigner le codage scientifiquement.

L’ambition de cette offre est de nourrir une démarche pédagogique qui stimule non seulement la réussite scolaire mais aussi l’apprentissage par l’action et la mise en pratique des compétences essentielles de demain.

Creative Corner, la plateforme créative en ligne d’Epson

Cette offre permet également aux familles d’accéder au Creative Corner d’Epson, une plateforme gratuite proposant des ressources artistiques à imprimer pour stimuler la créativité à la maison.

Accéder au Creative Corner d’Epson

Étude NASA : alerte sur l’urgence de préserver la créativité

Une étude marquante relayée par la NASA révèle que 98 % des enfants âgés de 4 à 5 ans montrent des signes de génie créatif, un chiffre qui chute à 2 % à l’âge adulte. Pour consulter l’article: https://drive.google.com/file/d/1DJQiZGTVpIbeZ0X3WSsm0Y6nYksRfzra/view?usp=drive_link

Selon les experts, cette chute brutale serait causée par les systèmes éducatifs standardisés, la fatigue visuelle et la surutilisation de l'IA comme facteurs contributifs. C'est à ce déclin préoccupant qu'Epson souhaite remédier à travers sa campagne, en encourageant l'exploration active et imaginative en dehors de la salle de classe. L'objectif est de donner aux enfants et aux jeunes l'inspiration et les outils nécessaires pour s'exprimer librement, expérimenter, et cultiver leur potentiel créatif.

Modalités de participation

Pour bénéficier de l’offre, les étudiants doivent acheter une imprimante éligible auprès d’un revendeur agréé, puis suivre quelques étapes simples : scanner le QR code dédié, télécharger la facture et choisir leur programme de cours en ligne.

Tous les détails sont disponibles auprès des revendeurs agréés Epson* et sur les réseaux sociaux officiels de la marque.

« Notre engagement local en faveur de l’éducation est solide et inscrit dans la durée. À travers cette offre, nous souhaitons accompagner les jeunes dès la rentrée, avec des solutions utiles, accessibles et adaptées à leurs besoins. Et ce n’est qu’un début pour l’année scolaire qui s’annonce. D’autres initiatives verront le jour, toujours dans la même dynamique, celle du soutien à cette génération montante et à l’ensemble du secteur éducatif marocain », déclare Imen Gorrab, Directrice commerciale Grand Publique d’Epson pour la Tunisie.

(*) La liste complète des revendeurs participants à cette offre est disponible sur simple demande ou sur le lien suivant https://www.epson-africa.com/fr/promotions/back-to-school



