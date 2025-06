La Tunisie mobilise les soutiens en faveur de son candidat l’ambassadeur Sabri Bachtobji, à la tête de l’Organisation Internationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC)

Intense activité diplomatique déployée par la Tunisie afin de recueillir un soutien massif pour son candidat, l’ambassadeur Sabri Bachtobji, au poste de Directeur général de l’OIAC durant le mandat 2026-2030. « Cette candidature reflète notre volonté sincère de jouer un rôle accru dans la gouvernance stratégique de l’Organisation, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti. Nous aspirons à mettre au service de l’OIAC notre expérience, notre vision et notre engagement en faveur d’un ordre international fondé sur la paix, la sécurité et le respect du droit. » Il avait annoncé cette candidature dans son allocution d’ouverture, mardi à Tunis, de la 23ème réunion régionale africaine des États parties à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, en présence de représentants de pays africains et du secrétariat de l’Organisation.

« La Tunisie a siégé au Conseil exécutif de l’OIAC de 1997 à 2011, a rappelé le ministre, avant de se retirer volontairement afin de favoriser une rotation régionale saine et équilibrée. Ce choix délibéré témoigne de notre attachement profond aux principes du multilatéralisme et de la solidarité africaine. Aujourd’hui, fidèle à cet engagement constant, nous réaffirmons notre détermination à contribuer activement aux efforts de l’Organisation. Nous continuerons à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir l’universalité et l’application effective de la Convention. »

Diplomate de carrière, Sabri Bachtobji, 61 ans, est actuellement ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Office des Nations-Unies à Genève. Il avait été auparavant secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, puis ministre par intérim (2016 -2020), ambassadeur au Brésil (2013 – 2016), consul général à Lyon (2010 – 2011) et en poste à Rome et Madrid, notamment. Juriste de formation, outre une maîtrise en langues, il aligne une longue expérience dans les relations internationales. Son passage actuellement à Genève est marqué par un travail studieux et performant auprès de l'ONU et de différentes organisations internationales et régionales, une présence très active sur la scène diplomatique et une grande maârise des dossiers et des négociations en cours. Courtois, attentionné, et toujours à l'écoute, Sabri Bachtobji sait instaurer cohésion et esprit équipe, cultiver l'amitié et privilégier l'entente.