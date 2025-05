L’UBCI réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion en soutenant la 7ème édition du Festival international Handy Music en collaboration l’association IBSAR

Conformément à sa démarche RSE et à son engagement pour une société tunisienne inclusive, l’UBCI est heureuse d’avoir accompagné la 7ème édition du festival international Handy Music. Cet événement unique, qui s’est tenu du 15 au 18 mai 2025, a été organisé par l’association « IBSAR loisirs et culture pour les non et malvoyants » sous le thème porteur: “L’art sans limites, l’humain sans barrières”. L’UBCI a été fière de s’associer à ce rendez-vous artistique, initié par l’association IBSAR en partenariat avec le Ministère des Affaires Culturelles, et l’ambassade de Suisse en Tunisie; qui met en lumière la créativité artistique des personnes en situation de handicap. Le festival a connu une belle édition internationale avec la participation de 13 pays : la Tunisie, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, le Sultanat d’Oman, l’Iran, l’Espagne, la Suisse, la France, la Pologne, le Portugal et l’Irak, dont plusieurs participaient pour la première fois.

Le soutien de l’UBCI au festival international Handy Music s’inscrit dans le cadre de sa politique RSE. La banque porte l’inclusion des personnes en situation de handicap, comme un axe important de l’inclusion sociale et de l’impact sociétal positif. En collaborant avec des associations tunisiennes comme IBSAR, l’UBCI souhaite contribuer à une société où chaque talent peut s’exprimer et trouver sa place. Mehdi Farhat, Directeur de la RSE à l’UBCI a souligné à cette occasion que: « L’UBCI est heureuse d’avoir pu contribuer, aux côtés de l’association IBSAR, au succès du festival international Handy Music. Cet événement démontre avec force comment l'art peut unir et célébrer la diversité des talents. Soutenir de telles initiatives est au cœur de notre engagement citoyen pour une société plus inclusive et équitable, et nous sommes fiers de voir l'impact positif de ce festival. »