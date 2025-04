Assemblée Générale Ordinaire De La BH Bank du 26 avril 2025: Résilience et solidité en dépit de l’augmentation du coût du risque et d’un contexte économique national et international particulier

L'Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank, afférente à l'exercice 2024, s’est tenue le 26 avril 2025 au siège de la Banque.

Lors de l’ouverture de l’AGO, M. Taoufik Mnasri, Président de l’AGO, a souligné qu’en dépit d’une conjoncture nationale et internationale difficile aggravée par les circonstances internationales et le resserrement généralisé des politiques monétaires à l’échelle mondiale, la BH Bank a continué avec résolution, détermination et sérénité le développement de son activité. Elle s’est focalisée essentiellement en 2024 sur la rationalisation de sa gouvernance, le renforcement de ses dispositifs de conformité et de maîtrise des risques inhérents à ses activités, la poursuite de l'assainissement de son portefeuille des crédits et l'accélération du processus de recouvrement et ce avec uniques objectifs l’optimisation de sa rentabilité et l’amélioration de sa part de marché aussi bien en termes de ressources que de crédits.

La Banque a également poursuivi la finalisation de ses projets stratégiques 2023/2026 couvrant la diversification de ses sources de financement, la formation et la qualification de ses collaborateurs, la digitalisation de ses processus métiers, l’élargissement de son offre de produits et services, l’optimisation du maillage de son réseau d’agences, le renforcement de ses fonctions de contrôle et le développement des synergies avec ses filiales. Ces efforts ont été couronnés par la réalisation des résultats positifs aussi bien au niveau de la Banque que du Groupe.

Il a ajouté que l’année 2024 a également été marquée par les efforts continus de toutes les composantes du Groupe BH pour l’amélioration en continue la qualité de service et la valorisation des relations clients sur la base des principes de transparence, de réactivité, de confiance et d’innovation.

Elle a veillé à garantir un développement commercial rentable mais aussi sain et conforme.

Il a rappelé que la banque a obtenu la certification MSI 20000 en 2023 (résilience et performance financière), la certification ISO 9001-2015 et la certification AML 30000 en 2024, qui couvrent respectivement (qualité des services bancaires avec l'étranger) et (conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme).

Du côté des filiales de la banque, BH INVEST a reçu le prix du meilleur service client pour l’année 2024, elle a continué sa distinction cette année en obtenant la norme ISO 9001.

La banque a également œuvré pour assurer une synergie de communication de Groupe visant à promouvoir la culture d’entreprise et la vulgarisation des produits et services des filiales de la Banque.

D'autre part, il a affirmé qu’en plus de ses efforts visant le développement commercial et l'amélioration de la rentabilité, la banque a tenu à jouer son rôle dans le cadre de la responsabilité sociétale à travers plusieurs accords conclus avec le Ministère de l'Éducation, le Ministère de la Famille, la Femme, l’Enfance et les Personnes âgées et le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi pour assurer la réussite de la campagne publicitaire afférente aux entreprises communautaires , et récemment avec le Conseil Financier et Bancaire et l'Office de Protection Civile, dans le but de fournir des équipements de sécurité et de sauvetage.

A la fin de son intervention, M. Taoufik Mnasri a affirmé qu’il est confiant, quant à la détermination de la Direction Générale et de l’adhésion et dévouement de tout le personnel de la Banque ainsi qu’au soutien des actionnaires, pour relever des nouveaux défis et consolider les performances réalisées.

Prenant la parole, M. Lotfi BEN Hammouda, Directeur Général par intérim de la BH Bank, a précisé que face à des circonstances exceptionnelles à plus d’un égard, la Banque a fait preuve de résilience et de grande capacité à réajuster efficacement son dispositif opérationnel pour gérer l’ensemble de contraintes auxquelles elle a été exposée. Elle a ainsi réussi à réaliser des résultats positifs, et ce grâce aux efforts considérables dans l’assainissement de son portefeuille crédits et le recouvrement des créances accrochées améliorant ainsi ses performances financières.

Il a ajouté que la Banque a adopté un développement commercial rentable mais aussi sain et conforme. Elle a placé la Responsabilité sociétale et environnementale au cœur de son approche de développement.

Mr BEN HAMMOUDA a ajouté que la Banque a poursuivi la mise en place de son plan stratégique visant la Proximité, la prise en charge des clients ainsi que l’innovation et l’amélioration de la qualité des services.

Il a indiqué que les ressources de la clientèle ont enregistré une progression de (+2,9%) en 2024, soit (+257 MD) ce qui a permis à la Banque de s’approprié une part de marché de (9,3%).





D’autre part, M. BEN HAMMOUDA a précisé que la Banque a poursuivi ses efforts pour le financement de l’économie, l’encours total des crédits bruts à la clientèle ayant atteint 12.256,9 millions de dinars, la plaçant ainsi à la troisième place parmi les banques avec une part de (12,9%) du total des crédits accordés aux clients. Il a signalé que la tendance haussière observée par l’activité de la banque, l’intensification des opérations commerciales et le recrutement de clientèle, ainsi que le souci d’améliorer la rentabilité, ont eu un impact positif sur le produit net bancaire qui a enregistré un taux de développement de (+11,9%), s’élevant ainsi à (744,2 millions de dinars) suite à l’augmentation de la marge d’intérêt de 23,9 millions de dinars soit une évolution de (+7,3%), tandis que les commissions nettes et les gains sur le portefeuille titre ont enregistré une augmentation respectivement de 10,7% et 19,9% .



Quant aux frais généraux, ils ont augmenté de 19,5 millions de dinars (soit +8 %) par rapport à l’année 2023. Cette hausse s'explique par une augmentation de la masse salariale de +13 millions de dinars et ce, suite à l'augmentation conventionnelle d’une part et les charges générales d’exploitation de 6,4 millions de dinars d’autre part.



Compte tenu de l'évolution du produit net bancaire de (+79,2 MD), le produit brut d'exploitation s'est élevé au niveau de (489,7 MD), enregistrant ainsi une amélioration de (+13,3%) par rapport à l'année 2023.

En ce qui concerne les dotations aux provisions, un montant de 349,6 millions de dinars a été constatée contre 159,9 millions de dinars en 2023.



La banque a clôturé l'exercice 2024 avec un résultat net de (70,4 millions de dinars) contre (140 millions de dinars) en 2023, enregistrant ainsi une baisse de (-49,7%) dû à l’augmentation du coût de risque.





M. BEN HAMMOUDA a souligné que parallèlement au développement de l'activité de la banque, la plupart des filiales ont enregistré de bons résultats dans l'ensemble, et le groupe a réalisé un bénéfice net de 71 millions de dinars en 2024, contre 143 millions de dinars en 2023.













Il a rappelé que la Banque poursuivra la concrétisation de sa stratégie 2023/2026 dont les principaux axes sont fortement orientés client à savoir plus de proximité, une meilleure qualité des services, l'innovation, la prospection de nouvelle clientèle et une meilleure couverture de l’univers des besoins des clients, tant entreprises que personnes physiques.

La banque a également veillé à ce que le développement commercial soit rentable, mais en même temps sain et conforme aux normes de conformité ce qui a été confirmé en 2024 par la certification de la Banque ISO 9001-2015 et la certification AML 30000.



Il a ajouté que la BH Bank a réaffirmé durant l’année 2024 son engagement au service de la cause publique et a témoigné de l’intégration volontaire des préoccupations sociales dans sa vision pour la promotion du bien commun et ce via des actions ponctuelles ou à travers les conventions signées avec le Ministère de l’Education, le Ministère de la Famille, la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées ainsi que le Ministère des Affaires Sociales et l’Union Tunisienne de Solidarité sociales.

Ces actions visent le soutien des familles démunies, la prise en charge des frais d’aménagement des établissements scolaires et leur équipement par du matériel informatique ainsi que la prise en charge des frais de transport des élèves issus de familles nécessiteuses ainsi que l’aménagement des complexes culturels et sportifs.



Concluant son intervention, le Directeur Général par intérim de la BH Bank s’est engagé à concrétiser la stratégie de la Banque. Il veillera qu’elle soit une Banque de proximité avec ses clients offrant la meilleure qualité de service avec des produits innovants permettant l’accessibilité aux services de la Banque à distance à toute heure.

Il a réaffirmé que malgré tous les défis, la Banque continuera à jouer pleinement son rôle pour répondre aux besoins de ses clients, soutenir les efforts de l’Etat pour la concrétisation de sa politique économique et accompagner les investissements stratégiques des établissements publics. Il a réitéré l’engagement de la Banque dans l’appui du programme des entreprises communautaires, à travers le financement, l’accompagnement, l’assistance technique ainsi que la réussite de la campagne de communication y afférente conformément à la convention signée entre la Banque et le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi.

Il a remercié les membres du Conseil d’Administration, les actionnaires et les clients pour leur confiance et soutien ainsi que l’ensemble du personnel pour son dévouement et engagement

Clôturant les travaux, le président de l’AGO M. Taoufik Mnasri, a assuré qu’en dépit des circonstances nationales et internationales difficiles, la Banque, avec le fort soutien de ses actionnaires, s’emploiera à développer ses activités, tout en poursuivant la concrétisation de ses projets stratégiques. Elle s’engage à améliorer ses résultats et à renforcer sa position sur le marché.